Protagonista de “Pantanal” ficou chocada com segredo de família; entenda

No remake de Pananal, Juma (Alanis Guillen) descobre segredo da família de Jove (Jesuíta Barbosa) (Divulgação/Globo)

Como aconteceu na versão original de “Pantanal”, o Velho do Rio (Osmar Prado) é, além de um guardião, um dos maiores confidentes de Juma (Alanis Guillen), protagonista do remake da Globo. Mas, nesta cena, ele foi longe demais e deixou escapar um dos maiores segredos da família Leôncio.

Na reta final da novela das nove, o guardião que vira sucuri vai dar com a língua nos dentes durante uma conversa com a filha de Maria Marruá (Juliana Paes) e contará que Tadeu (José Loreto) não é filho biológico de José Leôncio (Marcos Palmeira). A notícia deixará a menina-onça sem chão, já que ela ficou muito próxima de Filó (Dira Paes), mãe do peão.

Em Pantanal, Velho do Rio (Osmar Prado) conta que Tadeu (José Loreto) não é irmão de Jove (Jesuíta Barbosa) (Divulgação/Globo)

Durante a conversa, o Velho do Rio conta que Tadeu não é filho de sangue do rei do gado, mas que Filó contou a mentira, após Madeleine (Karine Telles) deixar o Pantanal e levar Jove (Jesuíta Barbosa) para o Rio de Janeiro. Na cena, o protetor da natureza faz entender que a cozinheira aproveitou o momento frágil de Zé Leôncio.

Depois da conversa, Juma decide que não vai contar a notícia para Jove e José Lucas (Irandhir Santos), que seguem acreditando que o peão é filho de José Leôncio e Filó.

Tadeu desconfia de Filó

Vale lembrar que desde que Tadeu soube de mais dois herdeiros de José Leôncio, o filho de Filó briga pela atenção do rei do gado, que chegou a criar uma disputa entre os irmãos. Mas, o jovem segue reclamando que não tem a mesma atenção dos demais filhos.

Pantanal: verdadeiro pai de Tadeu será revelado? (Foto: Divulgação/Globo)

Ainda no remake, Tadeu entra em uma discussão com a mãe, que segue acreditando na mentira que criou e afirma que todos queriam que ele não fosse herdeiro da família Leôncio.

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado na obra original, desenvolvida por Benedito Ruy Barbosa e exibida em 1990.

