Após boatos de crise no casamento, Jojo Todynho faz ‘tumulto’ em avião; entenda

Após os boatos de crise no casamento, Jojo Todynho encerrou os seus trabalhos em São Paulo e voou para o Rio de Janeiro, onde mora com o marido, o oficial do exército Lucas Souza.

Pelo Instagram, a famosa mostrou que estava dentro do avião e não ficou quieta. Antes da aeronave decolar, Jojo brincou com os fãs e toda a tripulação que trabalha na ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro.

“Já fiz várias amizades aqui. Vamos! Olha aqui as figurinhas da Copa. Amanhã eu estarei na roda gigante [do Rock in Rio] e cantando as três músicas da Dua Lipa que eu sei”, disse a cantora, que estava animada.

Lucas Souza e Jojo Todynho celebram mais um mês casados (Reprodução/@jojotodynho)

Em outro vídeo, postado nos stories, a contratada da Globo apareceu ao lado das comissárias de bordo e do piloto: “Olha, arrasaram! Piloto, quebrou tudo. Vai para o Rock in Rio não?”, brincou ela.

Ao chegar na cidade do Rio de Janeiro, Jojo Todynho seguiu mostrando aos fãs sua rotina e disse que era hora de descansar e falou do marido: “Enfim, estou no Rio de Janeiro. Hora de descansar, pois amanhã tem Rock in Rio. Eu vou ver os pés do Lucas, porque ele inventou de jogar bola e machucou o pé. Ele foi parar no hospital”.

A cantora contou que a lesão no pé do marido aconteceu durante uma partida no quartel: “Ele me ligou durante a gravação e eu nem consegui atender. Quando eu falei com ele, eu disse que ele não iria para o show por causa do pé, mas ele falou que estava bem”.

Por fim, a cantora Jojo Todynho aparece jantando ao lado de Lucas Souza, deixando claro aos fãs que segue casada com o militar. No vídeo, postado nos stories do Instagram, eles brindaram o reencontro, após alguns dias convivendo com a distância.

