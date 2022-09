‘The Handmaid’s Tale’: 6ª e última temporada anunciada; será que realmente irá acabar?

‘The Handmaid’s Tale’ teve sua sexta e última temporada anunciada pela Hulu nesta sexta-feira (9). Embora renovada para sua última fase, a série segue sem previsão de data de estreia. Já a quinta temporada chegará ao Brasil no dia 18 de setembro e será distribuída pela Paramount+.

A quarta fase de ‘The Handmaid’s Tale’ teve seu desfecho com o arco de June se voltando contra Gilead como líder. A personagem enfrentará as consequências da busca por justiça e vingança. Além disso, ela terá que lidar com o assassinato do Comandante Waterford.

Os nomes que estarão presentes nos novos episódios são: Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel e Sam Jaeger.

‘The Handmaid’s Tale’ foi criada por Bruce Miller, resultando em 15 Emmys para o currículo da trama. Para acompanhar as três primeiras temporadas, é possível acessá-las na Globoplay. A quarta se encontra na Paramount+.

Veja mais: Ator de ‘X-Men: Primeira Classe’ mostra interesse em nova versão de Freddy Krueger

Fim definitivo da série?

Embora tenha sido anunciado o fim de ‘The Handmaid’s Tale’, uma continuação do universo em formato de spin-off já está sendo desenvolvido. ‘The Testaments’ abordará a história após alguns anos. Com base na obra de Margaret Atwood, a trama também chegará ao Hulu, mas ainda não possui data de lançamento.

“Somos gratos ao Hulu e à MGM por nos permitirem contar esta história, que infelizmente permaneceu tão relevante como sempre ao longo de sua execução, e estamos admirados com nossos incríveis fãs por seu apoio inabalável, e sem os quais nunca teríamos chegado a este ponto”, revelou o criador, showrunner e produtor executivo Bruce Miller através de um comunicado.

De acordo com Craig Erwich, presidente da ABC Entertainment, Hulu e Disney Branded Television Streaming Originals, ele se sente privilegiado por ter feito parte da obra.

“Cinco anos atrás, quase no mesmo dia, ‘The Handmaid’s Tale’ fez história quando se tornou a primeira série a ganhar um Emmy por um serviço de streaming. Desde então, foi um privilégio e um prazer trabalhar com alguns dos melhores talentos criativos de nossa indústria neste programa – um grupo distinto e excepcional de pessoas que continuam a produzir a televisão da mais alta qualidade que fez e continua a fazer grande impacto cultural. […] Esperamos que os fãs aproveitem essas duas últimas temporadas”, afirmou Erwich.