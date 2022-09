Rock in Rio segue com dia focado em punk e emo; veja programação desta sexta

Hoje é dia de emo no Rock in Rio: com Green Day como headliner, a sexta-feira (9) tem o dia com as músicas mais sofridas, passeando entre rock e pop punk.

Embora já tenham estado no Brasil três vezes, essa é a primeira vez do Green Day na Cidade do Rock. O show deve se concentrar nos grandes hits da banda, como “Boulevard of Broken Dreams”, “Basket Case” e “American Idiot”.

Quem também sobe ao palco do Rock in Rio pela primeira vez é a banda Fall Out Boy. Apesar disso, os estadunidenses já se apresentaram em praticamente todos os continentes, exceto a Antártida.

Billy Idol se apresenta pela segunda vez no Brasil, sendo sua única passagem anterior no país também no Rock in Rio, em 1991, durante a segunda edição do festival. Um dos percursores do pop punk no mundo, ele aproveitou a estadia no país para participar de mais um festival, o Popload Gig, realizado na última quinta-feira (8) em São Paulo e ainda conheceu o cantor Supla.

Quem completa a programação do Palco Mundo são os brasileiros da Capital Inicial. Os brasilienses tem uma longa história com o festival carioca ao longo de seus 40 anos de carreira, sendo esta a oitava apresentação no Rock in Rio - considerando as edições fora do país.

No Palco Sunset, o segundo maior, Di Ferrero se junta a Vitor Kley para abrir a programação do dia. O o ex-vocalista da banda NX Zero iniciou sua carreira solo em 2018 e agora sai em turnê pelo seu primeiro álbum, “Uma Bad, Uma Farra”.

Na sequência tem o pop de Jão, que tem visto sua carreira crescer de forma meteórica após estourar no TikTok com o single “Idiota”. Em turnê pelo seu terceiro álbum, “Pirata”, o artista leva sua turnê concorrida ao festival carioca.

O palco também terá uma homenagem a primeira edição do festival, realizada em 1985. Serão transmitidas apresentações de shows de Alceu Valença, Blitz, Elba Ramalho, Ivan Lins e Pepeu Gomes, com participações ao vivo de nomes da nova geração, como Agnes Nunes, Andreas Kisser, Liniker, Luísa Sonza e Xamã.

Avril Lavigne vem depois, encerrando a programação do Sunset. A cantora canadense se apresenta no Rock in Rio pela primeira vez, marcando seu retorno ao Brasil após oito anos.

Agenda da sexta-feira

Os shows nos palcos Mundo e Sunset, os dois principais do Rock in Rio, para esta sexta-feira estão programados da seguinte forma:

15h30 - Di Ferrero & Vitor Kley (Sunset)

16h55 - Jão (Sunset)

18h - Capital Inicial (Mundo)

19h05 - 1985: A Homenagem (Sunset)

20h10 - Billy Idol (Mundo)

21h15 - Avril Lavigne (Sunset)

22h20 - Fall Out Boy (Mundo)

0h10 - Green Day (Mundo)

Shows de sábado

No sábado (10), o público encontra com Coldplay e Camila Cabello.

Palco Mundo: Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan

Palco Sunset: CeeLo Green, Maria Rita, Gilsons convida Jorge Aragão e Bala Desejo

O Rock in Rio 2022 teve sua primeira etapa nos dias 2, 3 e 4 de setembro. Já a segunda parte do festival acontece nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Rock in Rio em São Paulo?

A cidade de São Paulo receberá um novo festival de música a partir de 2023: The Town. O evento é idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio e será realizado no Autódromo de Interlagos, mesmo espaço que já recebe outro grande festival anualmente, o Lollapalooza.

