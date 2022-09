Retorno de Trindade no remake de “Pantanal” tem clima de ameaça; confira

Se você estava com saudade de Trindade, personagem de Gabriel Sater no remake de “Pantanal”, pode relaxar, pois o violeiro e amigo do cramulhão está de volta ao folhetim de Bruno Luperi.

Em cenas previstas para irem ao ar neste sábado (10), o personagem retorna para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), onde ele deixou Irma (Camila Morgado) com um bebê na barriga.

Na trama, Trindade aparece no quarto de Alcides (Juliano Cazarré), enquanto o peão está dormindo ao lado de Maria (Isabel Teixeira). No primeiro momento, o ex-funcionário de Tenório (Murilo Benício) não sabe bem se é sonho ou vida real, mas a situação é bem intensa e assustadora.

Em "Pantanal", Trindade (Gabriel Sater) aparece para Alcides (Juliano Cazarré) lembrando da importância de sua vingança (Estevam Avellar/Globo)

Ao retornar para o remake de “Pantanal”, o violeiro lembra que Alcides ainda tem uma vingança contra o ex-patrão para cumprir. A informação será dada e a paz acaba para o peão, que estava começando a esquecer esses planos, já que tudo o que realmente quer é viver em paz com sua amada.

Além disso, um detalhe chama a atenção de Alcides, ao ver o cramulhão ele repara que o “coisa ruim” está portando uma faca, que é colocada em seu pescoço. Atordoado, o personagem de Juliano Cazarré levanta e ouve que o pai dele está queimando no fogo do inferno e que o mesmo só será salvo depois que Tenório (Murilo Benício) morrer.

Juliano Cazarré, Isabel Teixeira e Gabriel Sater nos bastidores do remake de "Pantanal" (Estevam Avellar/Globo)

Durante a conversa, a mãe de Guta (Julia Dalavia) acorda e Alcides consegue distrair a amada, que não sabe de todos os planos do peão. Nesta cena, Trindade desaparece, mas o ex-peão de Tenório escuta um som do lado de fora e fala que o violeiro está rondando a casa, fato este que deixará a amante aflita por pensar que o amado esteja tendo alucinações.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado no roteiro original de Benedito Ruy Barbosa. Previsto para acabar em outubro, a novela será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

