Post Malone dá gorjeta de R$ 2,6 mil a barbeiro antes de se apresentar no Rock in Rio (Reprodução/Instagram @baiano.barber)

A passagem do cantor Post Malone pelo Brasil neste sábado (3) levantou muitos comentários nas redes sociais, devido ao show de simpatia demonstrado pelo artista. Antes mesmo de se apresentar no Rock in Rio, o astro do rap foi atendido por um barbeiro brasileiro, Baiano Barber, e deixou uma gorjeta de $500 (equivalente a 2,6 mil reais) ao profissional.

Malone também havia pedido permissão ao barbeiro para fumar no local e deixou uma gorjeta como forma de agradecimento pelo atendimento. Após atender o cantor, o barbeiro comemorou o feito em suas redes sociais.

“Vocês estavam ansiosos, né? Eu também estava! ZEREI A P**** DO ROCK IN RIO! Respeita o ‘moleque’ que saiu lá de Vitória da Conquista – Ba, sem nada e sem ninguém! Deus me prometeu, e ele está cumprindo! Acredite, só vai!”, escreveu o barbeiro.

Aumento de clientela após atendimento internacional

Baiano também explanou sua experiência através de outra postagem em seu perfil oficial do Instagram:

“Humilde e simpático, Post Malone me pediu permissão para fumar enquanto era atendido, perguntou se eu não me incomodava, no final do atendimento me deixou uma ‘baita’ gratificação no valor de 500 dólares (2,600 R$). Obrigado @postmalone e todos os fãs dele espalhados pelo mundo, pelo carinho que tenho recebido!!!! Não fazia ideia do quanto esse ‘cara’ amado pelo mundo inteiro, tenho recebido mensagens e comentários de fãs de vários lugares! Muito obrigado”.

A gratificação de 2,6 mil reais foi apenas o começo do que estava por vir na vida de Baiano. De acordo com ele, o barbeiro conseguiu fechar a agenda da semana inteira após a passagem de Post Malone para receber seu serviço.

“Graças a Deus explodiu, estourou. Só tenho agenda a partir de terça que vem”. Ele ainda ressaltou que aumentará a carga para não deixar ninguém de fora. “Semana que vem, eu vou trabalhar dobrado, das 9h às 20h, para poder atender todo mundo”.