Onde está Valinor em ‘O Senhor dos Anéis: Os anéis do poder’?

No primeiro episódio de ‘O Senhor dos Anéis: Os anéis do Poder’, vemos uma cena na qual a jovem guerreira Galadriel (Amelie Child Villiers) tem um flashback em um local chamado Valinor, uma terra abençoada e supostamente livre do mal.

Já no segundo episódio, ela recebe a honra de viajar para Valinor em uma jornada que só é permitida para os elfos mais honrados. Mas, afinal, onde fica Valinor? Onde este local criado por J. R. R. Tolkien se conecta às histórias da Terra Média?

Terra-média

A Terra-média é apenas um único continente em um mundo mais expansivo chamado Arda. No início, o mundo foi forjado por emissários de Ilúvatar, o Deus Único, que foram encarregados de usar seu poder para criar tudo o que existe.

Esses emissários são conhecidos como os Valar, divindades que podem remodelar o mundo à sua vontade. Muito antes da Primeira Era de Arda, o mundo era plano, com um mar aparentemente infinito se estendendo em todas as direções e circundando a massa de terra formada pela Terra-média, o continente ocidental Aman e outras terras distantes onde não existe vida senciente.

Batalhas e a mudança para Aman

Após suas primeiras batalhas contra Melkor, um malvado Valar que procurava distorcer a criação à sua vontade, os deuses se mudaram da Terra-média para Aman. Lá, eles construíram grandes reinos, cultivaram as Árvores de Valinor e transformaram o continente em um abrigo para seres imortais que queriam experimentar a paz por toda a eternidade.

Assim, uma vez que Melkor foi derrotado e contido, os Elfos foram convidados a se mudar para Aman, onde poderiam desfrutar dos prazeres de Valinor, as terras dos Valar. No entanto, uma vez que Melkor escapa, ataca Valinor e rouba as Silmarils, grande parte dos Elfos volta à Terra-média para lutar contra o Inimigo Negro.

Valinor permaneceu separado da Terra-média durante a Primeira e Segunda Era de Arda, servindo como refúgio para os Elfos que desejavam voltar para casa. E depois das Guerras das Jóias, os Elfos tratam a jornada de volta a Valinor como a maior honra concedida a um de sua espécie. Valinor, no entanto, permanece inacessível aos homens e outras criaturas mortais.

Sauron

No final da Segunda Era, Sauron envenenou os Homens da ilha de Númenor com ideias de imortalidade. Decidindo conquistar as Terras Imortais e desafiar os próprios Valar, os Homens de Númenor navegam em direção a Valinor, um ato proibido desde a criação do reino. Para parar a ameaça dos Homens, o próprio Ilúvatar interveio, destruiu as forças de Númenor, afundou todo o reino sob o mar e reformulou o mundo.

Para evitar que os homens tentassem alcançar Valinor novamente, Ilúvatar tornou o mundo redondo, removendo o continente de Aman e deixando-o flutuar no extremo oeste.

Como os elfos têm uma passagem para Valinor?

Os elfos, no entanto, ainda têm passagem para Valinor através de um caminho secreto no qual seus barcos continuam avançando no horizonte em vez de seguir as curvas de Arda.

Se a série do Amazon Prime Video chegar a contar toda a história da Segunda Era, certamente veremos Valinor e Aman sendo removidos de Arda, assim como todo o planeta se tornando redondo.