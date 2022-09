Max Fercondini toma café com Ana Maria e conta como foi morar em um barco

O ator Max Fercondini foi ao “Mais Você” e tomou café da manhã com Ana Maria Braga para contar sobre a decisão de deixar a carreira na Globo e viver em expedições pelo mundo. No programa, o famoso, que está fora das novelas há quase dez anos, disse que vive há cinco anos em um barco, que fica em Portugal.

Questionado por Ana Maria sobre a mudança de vida, o ator revelou que a demissão da Globo foi um divisor de águas: “São muitos motivos. Os meus foram onde eu precisei me reinventar. Quando eu deixei de atuar, eu falei que iria colocar os meus projetos pessoais na frente dos profissionais”.

O Max Fercondini voando alto demais! Altas voltas pelo mundo 🌎 #MaisVocê pic.twitter.com/OGUSzwA8bM — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 9, 2022

Em seguida, ele disse que ficou perdido, mas que encontrou um caminho: “Quando deixei a zona de conforto e me vi perdido e pensei em o que eu faria da minha vida. Eu resgatei meu sonho de infância que era voar”, disse o ator, que já tinha carteira de piloto desde 2007.

Solteiro, o ex-galã das novelas da Globo disse que a ideia inicial era fazer a expedição marítima com sua ex-mulher, mas que após o divórcio procurou uma psicóloga, que mudou sua visão: “Eu procurei a terapia e questionei sobre a vida no mar e se eu deveria esperar uma nova namorada para ter essa experiência. Na consulta, ela me disse que eu deveria ter um amor em cada porto e isso mudou a minha visão”, contou Max.

Em seguida, ele relatou que a mensagem não era sobre um novo relacionamento amoroso, mas descobrir que cada lugar que eu fosse lhe daria uma descoberta encantadora e apaixonante.

Ainda na entrevista, Max Fercondini disse que pretende ficar no Brasil até outubro e depois retorna para Lisboa para preparar o seu barco para uma nova aventura, que vai navegar de Portugal para a Turquia. Por aqui, ele segue com o lançamento do livro “Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro” e com palestras.

