Juma apavorou personagem de “Pantanal” ao falar sobre o parto da filha

Em “Pantanal”, Juma (Alanis Guillen) espera sua pequena oncinha, como chamou sua filha, e durante uma conversa com Filó (Dira Paes) deixou a personagem do remake apavorada com sua decisão sobre como será o parto.

Na cena, Filó, que foi responsável pelo parto de Jove (Jesuíta Barbosa), descobre que a protagonista da novela da Globo fará o parto na beira do rio e com a ajuda do Velho do Rio (Osmar Prado), assim como aconteceu no seu nascimento.

Ao ouvir a notícia, a mãe de Tadeu (José Loreto) ficará em choque, já que as condições não são boas para que a criança venha ao mundo e, na conversa com Juma, a personagem de Dira Paes diz que teme que algo dê errado durante o parto.

Dira Paes e Alanis Guillen em cena do remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

No entanto, Juma não dá ouvidos aos conselhos da mulher e, quando sente as primeiras contrações, resolve fugir para sua tapera, onde foi criada desde que nasceu e se sente mais segura.

Ao chegar na moradia, a esposa de Jove (Jesuíta Barbosa) volta a se transformar em onça ao se sentir ameaçada por Solano (Rafa Sieg), o jagunço contratado por Tenório (Murilo Benício) para matar os membros da família mais poderosa do Pantanal.

Preocupada com o parto, Juma será feita de refém, que afirma que vai matar sua filha assim que ela nascer. Mesmo aflita, a protagonista da novela da Globo consegue distrair o vilão e, no momento certo, se transforma em onça. Na cena, o jagunço não entende como ela se transformou no bicho e acaba morrendo.

"Pantanal": Filó (Dira Paes) leva susto ao saber como será o parto de Juma (Alanis Guillen) (Reprodução/Globo)

No dia seguinte, Juma se depara com Tibério (Guito) e Muda (Bella Campos), que decidem ir até a tapera e veem a personagem principal da novela arrastando o corpo de Solano. Neste momento, a esposa de Jove diz que ele foi morto por uma onça e que vai jogar o corpo no rio: “É o peão do seu Tenório. Eu vou jogar no rio pras piranha, já que a onça não quis comer o infeliz”, dirá ela.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1990, na extinta TV Manchete. A trama rural será substituída por “Travessia”, desenvolvida por Glória Perez.

