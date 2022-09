Crise entre Jojo Todynho e Lucas? Rumores voltam e famosa fica estressada

Com menos de um ano de casamento, Jojo Todynho, que está trabalhando em São Paulo, e Lucas Souza estariam passando por uma crise. Segundo o jornalista Matheus Baldi, a famosa e o militar não estão tendo uma boa relação.

“Então, o que me explicaram é que os dois se gostam muito, mas que de um tempo pra cá ela tem reclamado com algumas pessoas próximas de que ele já não é mais a mesma pessoa”, disse o jornalista em suas redes sociais.

Um dos problemas do casamento seria o ciúmes de Lucas Souza e Jojo, que vivem longos períodos distantes, por causa do trabalho. De acordo com o colunista, a famosa estaria incomodada com as saídas constantes do marido.

“E que às vezes ele cisma de querer sair sozinho, ir para as festas, enfim, que ela teria ficado chateada. E o mais curioso é que ela falou que nunca aceitou isso em outras relações, que não é do perfil dela. Mas que ela não tá conseguindo tomar uma atitude, que ela tem medo também dos julgamentos da internet se ela separar”, disse ele.

LEIA TAMBÉM: “Mar do Sertão”: Adamastor guarda segredo da primeira fase e pode morrer

Em suas redes sociais, Jojo Todynho postou alguns vídeos, por meio dos stories, falando sobre algo dito por alguém: “Uma pessoa me ligou e disse que ‘tal pessoa está pedindo para você não falar’. Gente, eu trabalho das sete às seis e chego cansada. Eu quero viver”, começou a famosa.

Sem revelar o assunto ou a pessoa, Jojo disse que não foge de nada: “O povo gosta de um assunto. Gosta de um assunto para se enterrar e ficar inventando história. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo diretamente. O que eu tinha que falar eu já falei diretamente para você em um áudio, que está lá no seu Whatsapp”.

Por fim, a famosa pediu para pararem de criar história: “Gente, para de ficar especulando ou inventando história, que nem em casa eu estou. Nem no Rio eu estou. Nem tempo para ficar ligando para ninguém eu tenho. Graças a Deus, eu estou muito ocupada.

LEIA TAMBÉM: Max Fercondini toma café com Ana Maria e conta como foi morar em um barco