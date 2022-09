Cher comete gafe em homenagem à Rainha Elizabeth chamando-a de ‘vaca’

Aos 76 anos de idade, a estrela pop, Cher, decidiu compartilhar em seu Twitter uma homenagem à Rainha Elizabeth nesta quinta-feira (8), data em que a monarca faleceu. Ao relembrar seu primeiro encontro com Sua Majestade em 1988, a cantora pretendia usar um emoji de cabra em referência, mas acabou cometendo uma gafe.

O intuito do emoji era simbolizar a palavra “GOAT”, que tem por significado “cabra”. Porém, as siglas possuem relação com a expressão “Greatest Of All Time” (Melhor de Todos os Tempos). Contudo, a estrela do pop acabou usando o emoji de uma vaca.

“Estou triste com a morte da rainha Elizabeth II”, escreveu Cher. “Eu tive a honra de conhecê-la. Eu estava em uma longa fila de pessoas esperando conhecê-la, mas quando ela me pegou, ela me fez perguntas pertinentes e parecia genuinamente interessada em falar comigo.”

Ela continuou: “Estou orgulhosa por ela ser um [emoji de vaca] e feliz por ela ter um ótimo senso de humor.”

Am Sad About The Passing Of Queen Elizabeth II.I Had Honor Of Meeting Her.

I Was In Long Line of Ppl

Waiting 2 Meet Her,Yet

When She Got 2 Me,She Asked Me Pertinent Questions,& Seemed Genuinely Interested In Talking 2 Me.I’m Proud She Was a🐂& Happy She Had a Great Sense Of Humor — Cher (@cher) September 8, 2022

Reações na internet e teorias sobre o significado da expressão

Embora a inserção do animal tenha sido estranhada pelos internautas – e visto como uma gafe – alguns deles teorizaram que o emoji seja um touro, não uma vaca. De acordo com eles, a referência teria relação com o signo da Rainha e da própria cantora.

“Eu li pela primeira vez como vaca e pensei comigo mesmo que sei que Cher não está chamando a rainha de vaca”, comentou um usuário. Embora a artista não tenha comentado sobre sua homenagem na rede social, acredita-se que não tenha sido proposital ou de má fé.

Com o primeiro encontro em 1988, ambas se viram na estreia de “Empire of the Sun”, de Steven Spielberg. Já em 2001, a dupla se encontrou novamente após uma performance de Cher no Royal Variety Performance em Londres.

Após enfrentar problemas de saúde, Elizabeth II morreu no Castelo de Balmoral, na Escócia, na tarde desta quinta-feira (8).