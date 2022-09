Atriz Juliana Baroni vai ao “Encontro” e revela como conheceu Betinha

No "Encontro", Juliana Baroni fala de convite para conhecer a rainha Elizabeth II (Reprodução/Globo)

A morte da rainha Elizabeth II, aos 96 anos, mexeu com a grade de muitos programas da Globo e o “Encontro com Patrícia Poeta” também prestou sua homenagem para a monarca britânica.

Nesta sexta-feira (09), a atriz Juliana Baroni foi ao estúdio para contar sobre o encontro que teve com Betinha. Logo no início da atração, a famosa disse que era algo inexplicável: “Há coisas na vida que acontecem e que não é possível explicar”, disse ela, enquanto Patrícia Poeta andava com um chapéu usado pela atriz.

“Meu marido foi condecorado pela rainha Elizabeth II. Em 2015, no dia 16 de julho, nós fomos convidados a voltar para o Reino Unido. Na época, eu estava fazendo uma novela e eu tive que pedir uma semana para visitar a rainha”, revelou Juliana.

Na época, o marido da ex-paquita foi reconhecido por trazer ao Brasil um método chamado Doma Gentil, de não-violência na domesticação de cavalos. O método encantou Betinha e o domador de cavalos Monty Roberts, que foi citado algumas vezes no “Encontro”.

Antes de embarcar, a famosa contou que ficou muito aflita, já que era um momento único: “Depois que o convite chegou, começou aquele drama pessoal e eu pensava com que roupa eu vou e como eu iria me portar na frente dela”.

LEIA TAMBÉM: Estas foram as atrizes que interpretaram a Rainha Elizabeth em filmes e séries

Já para Manoel Soares, Juliana contou que quebrou alguns protocolos ao entrar no Castelo de Windsor, em Berkshire: “Eu sentei em uma cadeira que era do pai da rainha e não sabia que não podia tocar nela antes dela tocar em você e já fui abraçando”.

Cenário de novela de época? A Juliana Baroni falou que o castelo da Rainha Elizabeth II parecia, sim! 😂 #Encontro pic.twitter.com/3QMCGWZrOS — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 9, 2022

A famosa disse ainda que ficou em um hotel perto do palácio e que não foi revistada: “Quando chegaram os seguranças e viram eu e meu marido com o Monty Roberts eles não revistaram e também não pediram passaporte. Eu poderia ser uma terrorista, mas eles abriram as portas e deixaram a gente passar”.

LEIA TAMBÉM: Veja celebridades a quem a rainha Elizabeth II concedeu o título de ‘Sir’