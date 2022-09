Ator de ‘X-Men: Primeira Classe’ mostra interesse em nova versão de Freddy Krueger

Intérprete de Sebastian Shawn em ‘X-Men: Primeira Classe’, Kevin Bacon já foi apontado como o ator que daria uma versão perfeita de Freddy Krueger na franquia de terror slasher ‘A Hora do Pesadelo’. Embora cotado pela audiência, o artista também já revelou certo interesse em dar vida a uma novo modelo do vilão da trama nos cinemas.

Em entrevista ao Screen Rant, Bacon foi questionado e revelou disposição para encarnar o famoso personagem.

“Nunca diga nunca. Eu realmente estou acompanhando essa situação (há algum tempo). Há poucas coisas que diria, ‘Não tenho interesse.’ Então, nunca se sabe”, disse ele.

Embora não haja acordos públicos sobre a produção de uma possível volta da franquia, há algumas especulações sobre um novo filme estar sendo desenvolvido pelos representantes da família Wes Craven (criador de ‘A Hora do Pesadelo’ e ‘Pânico’). A distribuidora New Line Cinema surgiu como a principal interessada, tendo como histórico a distribuição internacional da franquia.

‘A Hora do Pesadelo’ foi uma das franquias que marcou o subgênero slasher no meio do terror, sendo iniciada em 1984. Embora possua seus altos e baixos, os filmes marcaram a geração dos amantes do horror.

‘Pânico 6′: continuidade no legado de Wes Craven

Com a data de estreia prevista para 31 de março de 2023, ‘Pânico 6′ chegará aos cinemas com cara nova. Além de novos atores no elenco, a trama promete ser ainda mais assustadora do que as anteriores.

Embora as expectativas sejam positivas, Neve Campbell, intérprete da protagonista Sidney Prescott, deixou a franquia devido a algumas divergências na proposta da produtora.

Com a data marcada para as telinhas dos cinemas, a companhia de produção AQTIS 514 IATSE fez um comunicado oficial, dando por encerrada as filmagens do longa de terror. Além da base de gravação em Nova York, Montréal, no Canadá, foi usado como locação secundária.

“Está na caixa! As filmagens do filme Pânico 6 já terminaram. Parabéns à equipe Thunder! Também gostaríamos de agradecer ao produtor Ron Lynch da Blackmore Productions por escolher Montréal como sua cidade para gravar”, diz a postagem oficial da companhia.

