“A Fazenda 14″ terá regra inédita e pré-estreia: Veja como será a nova temporada

A 14ª temporada de “A Fazenda” estreia na próxima terça-feira (13), na Record TV, e os fãs do reality show terão que se acostumar com a nova regra do programa apresentado por Adriane Galisteu.

Neste ano, os peões não terão ajuda durante a permanência na sede, que fica no interior de São Paulo. Segundo a Record TV, todos os famosos confinados já foram avisados de que não terão ajuda para fazer maquiagem, fotos e as atividades obrigatórias.

A sede também deve mudar na 14ª edição. Situada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, a decoração conta com novas cores e decoração. Além disso, os peões terão que aprender como cuidar de um touro e das lhamas.

Deolane Bezerra é confirmada em "A Fazenda 14" (Reprodução/@dra.deolanebezerra)

Outra novidade é que haverá uma pré-estreia na segunda-feira (12), onde serão apresentados os famosos que estão no Paiol e lutam para entrar no programa. No mesmo dia, Adriane Galisteu apresenta um programa especial que revela outras novidades da temporada.

Já no dia a dia, o Paiol será o Rancho do Fazendeiro, uma regalia para o vencedor da prova mais cobiçada do reality show rural. O espaço servirá para o fazendeiro da semana montar estratégias de jogo e relaxar longe dos demais peões.

No Hoje em Dia, Adriane Galisteu relevou os seis primeiros famosos em A Fazenda 14 (Reprodução/@afazendarecord)

Neste ano, a dinâmica do programa funciona da seguinte forma. Segunda-feira é dia da prova de fogo, na terça-feira será a formação da roça e quarta-feira a prova do fazendeiro, onde um peão ou peoa sairá da berlinda direto para o cargo mais alto da atração. Já na quinta-feira tem a eliminação e sexta-feira será o dia da festa e no fim de semana será dia de convivência.

Com apresentação de Adriane Galisteu, “A Fazenda 14″ terá o prêmio total de R$ 2 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para o vencedor, e R$ 500 mil em outros prêmios, que serão distribuídos ao longo do reality show.

