Rock in Rio retorna para segundo fim de semana com rock e pop brasileiro; veja programação do dia

A segunda parte do Rock in Rio 2022 começa nesta quinta-feira (8), com Guns N’ Roses como headliner. O festival carioca é apenas uma das nove paradas que a banda faz no Brasil, por meio de uma turnê no país que dura até o fim de setembro. Esta é a quinta vez deles no Palco Mundo.

Além dos estadunidenses, sobem ao palco principal também a banda italiana Måneskin, estreante no festival. Eles ficaram famosos mundialmente após o hit “Beggin’”, que explodiu no TikTok depois de vencerem o Eurovision.

O punk rock de Offspring anima os espectadores pela terceira vez no Rock in Rio. Completa a programação do Palco Mundo os brasileiros da CPM 22, que também já foram outras duas vezes ao festival.

No palco Sunset, o segundo maior, Duda Beat abre a programação de todo o quarto dia de festival. Ela faz um show especial no Rock in Rio chamado “Estranhos Amores”, que deve trazer seus principais sucessos.

Gloria Groove, que viu suas músicas explodirem desde o lançamentos dos primeiros singles de seu álbum “Lady Leste”, leva toda a estética circense de “A Queda” para o palco, logo após Duda Beat.

Na sequência, tem a apresentação de soul da britânica Corinne Bailey Rae. Por fim, Jessie J encerra a programação do Palco Sunset.

Agenda da quinta-feira

Os shows nos palcos Mundo e Sunset, os dois principais do Rock in Rio, para esta quinta-feira estão programados da seguinte forma:

15h30 - Duda Beat (Sunset)

16h55 - Gloria Groove (Sunset)

18h - CPM 22 (Mundo)

19h05 - Corinne Bailey Rae (Sunset)

20h10 - Offspring (Mundo)

21h15 - Jessie J (Sunset)

22h20 - Måneskin (Mundo)

0h10 - Guns N’ Roses (Mundo)

Shows da sexta

Na sexta-feira (8), o público encontra com Green Day e Avril Lavigne.

Palco Mundo: Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial

Palco Sunset: Avril Lavigne, 1985: A Homenagem, Jão e Di Ferrero & Vitor Kley

O Rock in Rio 2022 teve sua primeira etapa nos dias 2, 3 e 4 de setembro. Já a segunda parte do festival acontece nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Rock in Rio em São Paulo?

A cidade de São Paulo receberá um novo festival de música a partir de 2023: The Town. O evento é idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio e será realizado no Autódromo de Interlagos, mesmo espaço que já recebe outro grande festival anualmente, o Lollapalooza.

