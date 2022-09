Rivalidade em “Mar do Sertão” acabou? Entenda a trégua de Tertulinho

Renato Góes, Isadora Cruz e Sergio Guizé nos bastidores de "Mar do Sertão" (Reprodução/Instagram)

A rivalidade entre Tertulinho (Renato Góes) e José Mendes/Zé Paulinho (Sergio Guizé) deve dar uma trégua em “Mar do Sertão”, já que os dois personagens vão se unir para tentar deixar Candoca (Isadora Cruz) mais aliviada.

Em cenas futuras, os inimigos começam a procurar Manduca (Enzo Diniz), que some pela segunda vez. Na trama da Globo, os personagens saem pela cidade para encontrar o menino, que estará perdido na mata com Xaviera (Giovana Cordeiro).

Desta vez, o motivo para o sumiço é a revelação de que Tertulinho não é o pai biológico de Manduca, que escuta o desabafo da mãe e descobre que é filho de Zé Paulino, que está vivo e retornou para Canta Pedra.

Desorientado, a criança foge de casa, mas encontra com Xaviera, que o convida para entrar em seu carro para levá-lo de volta para casa. Mas, o veículo quebra e eles acabam sozinhos em um local desconhecido.

Neste momento, a personagem de Giovana Cordeiro pensa em levar o filho de Candoca pela mata, até encontrar as terras de Timbó (Enrique Díaz), mas o plano dá errado e eles ficam perdidos. Na cena de “Mar do Sertão”, eles são acolhidos por Tereza (Clarissa Pinheiro), enquanto isso, Candoca, Tertulinho e José se unem para encontrar a criança.

No final das contas, eles encontram Manuda e Xaviera na casa de Timbó e ficam aliviados em saber que eles estão bem e Candoca, na ocasião, consegue agradecer a Xaviera por ter cuidado do filho.

Escrita pelo autor Mario Teixeira, a novela “Mar do Sertão”, exibida na faixa das 18 horas, conta com Isadora Cruz, Sergio Guizé, Renato Góes, Cyria Coentro, Débora Bloch, José de Abreu, Giovana Cordeiro e Enrique Díaz nos papéis principais. Além desses, Julia Mendez, Deo Garces, Suzy Lopes, Érico Brás, Ju Colombo, Leandro Daniel e Theresa Fonseca também estão no folhetim, que tem direção de Pedro Brenelli e direção artística de Allan Fiterman.

