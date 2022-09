Proibição de ‘A Fazenda 14’: Peões serão punidos se quebrarem regra primária

A partir da próxima terça-feira (13), os fãs de reality show voltam a acompanhar a 14ª temporada de “A Fazenda”, que colocará 20 personalidades da mídia no mesmo espaço e, é claro, que o público espera muitos conflitos e confusões.

Mas, nem tudo está liberado no reality rural. Durante a coletiva de imprensa, o diretor Rodrigo Carelli disse que assuntos sobre política estão proibidos: “São os mesmos cuidados de sempre. Eles [os participantes] nunca puderam falar de política, sempre foi uma das regras, inclusive passível de punição”, contou o contratado da Record TV.

Lucas Selfie segue trabalhando nos bastidores do reality show A Fazenda 14 (Reprodução/@lucasmaciel)

Durante o evento, transmitido pelo canal da emissora no Youtube, o diretor de “A Fazenda 14″ disse que desde a primeira edição há várias regras, mas não exemplificou. No entanto, a proibição de conversas sobre política serve para que os não usem o alcance do programa para fazer campanha eleitoral ao seu candidato à presidência do Brasil.

Sobre as punições que podem ser aplicadas para quem descumprir a regra, Rodrigo Carelli disse que elas podem variar: “Depende de quantas vezes aquela pessoa já foi avisada e punida. Outras edições do reality show já foram exibidas em anos eleitorais e nunca tivemos problemas. Agora está muito mais quente, mas eles estão muito bem orientados”, contou o diretor.

Deolane Bezerra é confirmada em "A Fazenda 14" (Reprodução/@dra.deolanebezerra)

Entre os famosos já confirmados na 14ª temporada de “A Fazenda” estão Deolane Bezerra, Moranguinho, Thomaz Costa, Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque e Iran Malfitano. Eles foram anunciados durante o “Hoje em Dia”. Outros famosos podem ser revelados até a estreia, mas a expectativa é de que a maioria apareça apenas no primeiro dia de confinamento.

Com apresentação de Adriane Galisteu, o reality show rural “A Fazenda 14″ terá 20 competidores e estreia na próxima terça-feira (13), no horário nobre. Já o influenciador digital Lucas Selfie, ex-peão, estará no comando dos bastidores do programa.

