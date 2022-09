Morre Nathan Santos, vice-campeão do ‘Bake Off Brasil’, aos 27 anos de idade

Morre o vice-campeão do ‘Bake Off Brasil’ aos 27 anos de idade (Reprodução/Instagram @nathansantoscake)

Nathan Santos, de 27 anos, morreu nesta quarta-feira (7) em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, em Maceió, segundo apuração do Em Off. Vice-campeão da sétima edição do Bake Off Brasil, no SBT, o jovem teve sua morte divulgada através de seu perfil no Instagram. Confira o texto deixado pela assessoria do confeiteiro:

“É com grande pesar que comunicamos o falecimento do inesquecível Nathan Santos. Em breve passaremos maiores informações.”

Além do comunicado, foi pedido aos seguidores de Nathan uma ajuda financeira para os detalhes funerários. “Os familiares de Nathan pedem ajuda aos amigos e seguidores para as despesas com o funeral.”

De acordo com o Em Off, a parada cardiorrespiratória de Nathan Santos foi ocasionada devido a uma forte crise de ansiedade, causando uma grave parada cardíaca no confeiteiro. Contudo, a assessoria ainda não se manifestou sobre a causa.

Homenagem da apresentadora

Após a notícia da assessoria do rapaz, diversos internautas ficaram comovidos com a perda do confeiteiro. Além dos seguidores, a apresentadora do reality, Nadja Haddad, publicou uma homenagem ao ex-participante do programa.

“Dedicado, esforçado, apaixonado por confeitar. Ousadia com sabores era o seu forte! Se destacou brilhantemente na temporada passada do nosso @bakeoffbrasil, conquistando vaga na grande final! E conquistou muitas amizades também, muitas!”, iniciou ela.

“Nosso menino arretado, @nathansantoscake foi recolhido pelo Senhor Jesus no dia de ontem. Jamais compreenderemos o porquê desse chamado tão precoce aos olhos humanos. Mas sabemos que, ‘pra’ tudo, Deus tem um propósito”, continuou a apresentadora.

“Estamos de luto. Estamos arrasados! E peço a cada um de você, oração, vibrações de amor e luz para nosso confeiteiro e sua família. Brilhe onde estiver, Nathan! O mundo além da vida material também pertence aos que sabem desfrutar da glória do Senhor…”, finalizou, fazendo apelo aos seguidores para mandarem energias positivas aos familiares do confeiteiro.