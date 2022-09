Matador de Pantanal ganha ajudante: Veja quem mais vai executar o plano

A vingança de Tenório (Murilo Benício) já começou no remake da novela “Pantanal” e, após atirar em José Lucas (Irandhir Santos), Solano (Rafa Sieg) será descoberto por Renato (Gabriel Santana), filho do grileiro.

Mas, o filho de Zuleica (Aline Borges) vai mostrar que acredita que a vingança do pai é um caminho que deve ser seguido e decide se tornar um aliado do matador profissional contratado para acabar com os inimigos de Tenório.

Em cenas futuras, Renato pede para se juntar ao peão falso na missão de matar José Leôncio (Marcos Palmeiras) e seus filhos e, ainda, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré). Mostrando que está orgulhoso do herdeiro, Tenório chama Solano para avisar que o jovem vai trabalhar com ele.

Pantanal: diretor momento da morte de Roberto na trama (Foto: Divulgação/Globo)

Em seguida, o matador revela que gostou da ideia de ter um companheiro de trabalho e começa a dar funções para o filho do grileiro. Vale destacar que o motivo principal para aceitar a proposta do vilão de “Pantanal” é o tamanho do trabalho encomendado por Tenório.

Em outro momento, a audiência da novela da Globo vai assistir Solano dando aulas de tiro para Renato. Na cena, eles aparecem conversando sobre como executar o crime e o jovem também dá ideias para o matador profissional da trama das nove.

Em "Pantanal", Renato (Gabriel Santana) revela que mataria Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré) (Victor Pollak/Globo)

Já o jagunço diz que eles precisam pensar em um culpado para a matança, com o filho de Tenório sugerindo os nomes de Maria Bruaca e Alcides como bodes expiatórios, mas Solano questiona: “Se os dois estão vivendo lá, dentro da casa dele”, provocará Solano, sem entender de início a ideia.

Em seguida, o filho de Tenório afirma: “Por isso mesmo. O Alcides é filho de um pistoleiro muito conhecido em Sarandí [onde a trama começou]”, justificará Renato. A cena termina com Solano concordando com o jovem: “Tal pai, tal filho… Não é esse o ditado?”, comenta o matador, surpreso com a ideia.

