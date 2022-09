Jojo Todynho não deixou o funk: Em São Paulo, ela gravou mais um clipe

Depois do sucesso de “Que Tiro Foi Esse”, Jojo Todynho direcionou sua carreira para a internet, televisão e, em 2022, lançou um projeto apenas com samba e pagode. Mas, a celebridade não abandonou o funk e também fez algumas parcerias com MCs, como Zaac.

Em um vídeo postado pelo músico, a contratada da Globo aparece ao seu lado em uma locação em São Paulo para gravar o clipe de uma futura canção, que fará parte do primeiro álbum da carreira do funkeiro, que faz parte da mesma agência da cantora.

Sem dar detalhes da união dos cantores, a postagem de Zaac mostra Jojo Todynho com uma jaqueta preta e dá apenas um pequeno spoiler dos bastidores do vídeo:. “Foi maravilhoso, aguardem”, disse o funkeiro, que é complementado por Jojo: “Esqueçam tudo”.

Jojo Todynho volta ao funk em parceria com Zaac (Reprodução/Instagram)

Antes da parceria com a contratada da TV Globo, o funkeiro já tinha gravado a música “Potência”, que fala sobre uma conquista amorosa e um jogo de flertes e foi gravada com Léo Santana e lançada no dia 28 de julho.

LEIA TAMBÉM: Rivalidade em “Mar do Sertão” acabou? Entenda a trégua de Tertulinho

Em agosto, Jojo Todynho também lançou um disco inteiro de samba e pagode, que tem 10 canções e foi intitulado como “Jojo Como Você Nunca Viu”. Durante uma coletiva, a famosa contou que o trabalho chega no momento certo: “Eu penso nesse álbum desde 2017, quando entrei na gravadora. Nesse percurso de músicas e shows, foi ficando em modo de espera para ser lançado no momento certo”.

Ela ainda desabafou sobre as críticas sobre sua voz: “As pessoas ficam com um preconceito comigo, dizendo que ‘a Jojo não canta nada’ e isso me magoa. Agora vou mostrar para as pessoas que realmente o funk não me dava a oportunidade de mostrar meu talento. Com o pagode, cantando tudo que eu gosto, estou mostrando um lado da Jojo que muitos nunca viram”, disse Jojo.

Inspirado em Leci Brandão, Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Alcione e Beth Carvalho, Jojo revelou que o projeto musical é um retorno para suas raízes em Bangu: “Quem vai dar continuidade a esse trabalho que elas e tantas outras sambistas fizeram? O legado não pode acabar, por isso que vim para uma pegada mais samba”.

LEIA TAMBÉM: Ex- de Jojo Todynho dá unfollow nas redes sociais ao terminar namoro com ex-BBB