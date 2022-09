Gil do Vigor e Ana Maria combinam looks e chamam a atenção na web

No "Mais Você", Gil do Vigor conta que passou perrengue ao não pagar gorjeta nos Estados Unidos (Reprodução/Globo)

Gil do Vigor voltou ao estúdio do “Mais Você” para dar dicas sobre economia, mas acabou chamando a atenção por usar um terno pink, que também foi a cor da jaqueta escolhida por Ana Maria Braga para apresentar o matinal da Globo.

Logo que viu o ex-BBB entrar no estúdio, a veterana não deixou escapar: “Dizem que coincidências não existem. Deve ser cor da moda”, brincou a famosa, que abraçou o amigo.

No Twitter, os looks não passaram despercebidos. Uma admiradora escreveu que quinta-feira era dia de usar rosa. Outra fã deixou claro que amou a jaqueta da apresentadora do programa: “Gente, e essa jaquetinha que a Ana Maria está usando hoje? Já quero uma dessa”.

Depois dos abraços e das brincadeiras, Ana Maria e Gil tomaram café da manhã e começaram o quadro “Tá Lascado” falando sobre a prática de gorjetas e o economista, que mora nos Estados Unidos, contou sobre uma experiência ruim que passou.

“Eu não sabia que tinha que dar [gorjeta]. Eu tinha acabado de chegar e não entendia muito bem e pedi [comida] por um aplicativo a pessoa me deu e eu fiquei olhando e ele lá parado esperando. Daí, eu achei que era uma paquera. Depois ele fechou a cara e foi embora e eu fiquei sem entender”, contou o famoso.

O @gildovigor passou uma saia justa lá nos EUA quando não deu gorjeta 😂 #MaisVocê

Após o perrengue com o entregador, Gil do Vigor procurou seus amigos para entender o motivo da insatisfação do profissional: “Depois eu falei com os meus amigos e eles falaram da gorjeta, que não há nada escrito, mas é da cultura”.

O quadro de Gil do Vigor no “Mais Você” também foi aplaudido pelos fãs virtuais. Um seguidor disse que o ex-BBB e Ana Maria eram tudo que as manhã precisavam. Outro perfil destacou que Gil explica muito bem: “Eu amo que do nada Gil do Vigor deu uma aula de economia, logo depois de falar de seu look para o Rock in Rio”.

