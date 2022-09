Elenco de Pantanal vive clima de despedida e fãs não querem ficar órfãos

O remake da novela “Pantanal” está chegando ao fim, deixando um marco na história da Globo. A trama que herdou baixos índices de audiência de “Um Lugar ao Sol”, protagonizada por Cauã Reymond, conseguiu fazer o público se apaixonar, de novo, pela dramaturgia e conquistou mais de 30 pontos.

Como prova desse carinho, parte do elenco e da equipe técnica na versão da Globo para o clássico de Benedito Ruy Barbosa gravou um vídeo, que foi postado no Twitter da Globo e no perfil da atriz Dira Paes, que interpreta Filó.

Na legenda, a famosa escreveu que o elenco vive “Pantanal” há mais de um ano e que agora falta pouco mais de um mês para a saga deixar o horário nobre da emissora: “O nosso mundo gira em torno de Pantanal há mais de um ano. Agora falta um pouco mais de um mês para acabar a novela.

Esse vídeo, esse elenco! 🥺 Vamos sentir muitas saudades de #Pantanal 💛 pic.twitter.com/uxtOfbye0F — Pantanal 🐆 (@novelapantanal) September 7, 2022

Nosso coração palpita de saudade precoce. Como bicho nos embrenhamos no mato e renascemos das árvores e das águas”, começou a atriz.

Em seguida, ela fala sobre o elenco a equipe que foi responsável pelas gravações do remake no Mato Grosso do Sul e também nos estúdios da Globo: “Nos multiplicamos em elenco e equipe pulsando por uma cena. E sem dúvida, crescemos além do imaginado e do imaginário, por que encontramos em nosso público, nosso eco”.

Falando em saudade, não será apenas o elenco que sentirá falta da novela. No Twitter, a audiência já pede para que a Globo não acabe com o folhetim, que foi exibido pela primeira vez em 1990, na extinta TV Manchete. Com um emoji com os olhos lacrimejando, uma fã comentou que já estava em “clima de despedida”.

Juma (Alanis Guillen) defende sua tapera em Pantanal (Reprodução/Globo)

A produção da trama também foi aplaudida pela audiência: “Sinceramente o novelão Pantanal redefiniu o conceito da teledramaturgia brasileira desde do teaser e com várias cenas perfeitas, lindas e incríveis é impossível não ganhar um prêmio”.

Outra seguidora da novela de Bruno Luperi avisou que quer ver a protagonista de “Pantanal” em outras produções da Globo: “Que não demore para Alanis Guillen voltar numa nova personagem. Ela fez um trabalho muito detalhado como Juma Marruá. Ela faz Juma ser real. Além de ser uma personalidade adorável”.

