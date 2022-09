Cauê Campos vai ao ‘Encontro’ e revela como foi contracenar com sucuri

O remake de “Pantanal” segue sendo debatido no “Encontro com Patrícia Poeta” e, nesta quinta-feira (08), o ator Cauê Campos, que interpreta Roberto, filho de Tenório (Murilo Benício) e Zuleica (Aline Borges) na novela da Globo, contou detalhes sobre sua despedida da trama.

Ao lado de Tati Machado, Patrícia Poeta e Manoel Soares, o jovem ator contou que levou um susto quando descobriu que iria contracenar com uma sucuri com 40 kg.

“Do nada, falaram ‘a colheita está chegando aí’. A gente pensou que seria uma lente ou uma câmera. Do nada, chegou uma caixa grandona e saiu uma sucuri com 40 quilos. Eu e o Rafa [que faz Solano] falamos ‘eita, ela vai entrar aqui no barco’”, revelou o ator.

Em seguida, Patrícia Poeta perguntou se o ator ficou com medo e ele não fugiu: “Nossa! Eu sempre falo que eu sou corajoso. Quando eu vi o negócio subindo eu pensei ‘não sou’”, respondeu ele.

LEIA TAMBÉM: Tenso! Protagonista de Pantanal é flagrada tirando um corpo da tapera

Já sobre os bastidores da cena, que marca a despedida do personagem do remake de “Pantanal”, Cauê contou que a morte de Roberto foi gravada no Rio de Janeiro e não no Mato Grosso do Sul, como outras cenas da trama de Bruno Luperi.

Caiu um cisco no meu olho aqui 😭 #Encontro pic.twitter.com/UjlmIkBvqo — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 8, 2022

Além da novela, o jovem ator recebeu uma mensagem de Cadu Paschoal, que é irmão do ator e fez parte do elenco mirim da novela “Caminho das Índias”. No vídeo, Cadu falou que eles começaram a atuar juntos: “Nós começamos praticamente juntos. Ele foi o meu grande parceiro de cena e de ensaios, durante muito tempo. Os primeiros trabalhos dele foram muito intuitivos e é interessante ver esse caminho e assistir ele na novela”, disse o famoso, que também trabalha como dublador.

A homenagem também foi celebrada pela audiência do “Encontro”. No Twitter, uma fã escreveu: “Que lindo a mensagem do irmão do Cauê Campos! Axé para os dois!”.

LEIA TAMBÉM: Elenco de Pantanal vive clima de despedida e fãs não querem ficar órfãos