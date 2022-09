Tenso! Protagonista de Pantanal é flagrada tirando um corpo da tapera

No remake de “Pantanal”, Juma (Alanis Guillen) sempre fez de tudo para defender as pessoas mais próximas. Agora, na reta final da novela, a protagonista segue protegendo sua família e amigos contra um novo inimigo, que vai atacar em breve.

Nos próximos capítulos, a esposa de Jove (Jesuíta Barbosa) volta a se transformar em onça ao se sentir ameaçada por Solano (Rafa Sieg), o jagunço contratado por Tenório (Murilo Benício) para matar os membros da família mais poderosa do Pantanal.

Antes do parto, Juma (Alanis Guillen) foge para sua tapera e encontra vilão de Pantanal (Reprodução/Instagram)

Na cena, Juma decide fugir para sua tapera após sentir as primeiras contrações do parto, já que antes disso, o Velho do Rio (Osmar Prado) alertou que sua filha iria nascer no rio. Mas, ao chegar em sua antiga moradia, a filha de Maria Marruá (Juliana Paes) vai encontrar com o matador profissional, que já terá feito vítimas na trama.

Preocupada com o parto, Juma será feita de refém, que afirma que vai matar sua filha assim que ela nascer. Mesmo aflita, a protagonista da novela da Globo consegue distrair o vilão e, no momento certo, se transforma em onça. Na cena, o jagunço não entende como ela se transformou no bicho e acaba morrendo.

Pantanal: Grávida, Juma (Alanis Guillen) vira onça e mata jagunço de Tenório (Murilo Benício) (Reprodução/Globo)

No dia seguinte, Juma se depara com Tibério (Guito) e Muda (Bella Campos), que decidem ir até a tapera e veem a personagem principal da novela arrastando o corpo de Solano. Neste momento, a esposa de Jove diz que ele foi morto por uma onça e que vai jogar o corpo no rio: “É o peão do seu Tenório. Eu vou jogar no rio pras piranha, já que a onça não quis comer o infeliz”, dirá ela.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1990, na extinta TV Manchete. A trama rural será substituída por “Travessia”, desenvolvida por Glória Perez.

