Sandman: Entenda as diferenças entre HQ e série de TV no episódio especial

Desde que “Sandman” foi lançada pela Netflix, os fãs debatem as diferenças e as semelhanças da série de TV com os quadrinhos criados por Neil Gaiman.

Após passar algumas semanas como a série mais assistida da plataforma, a Netflix liberou um “presentinho” para sua audiência: um episódio especial chamado “Um Sonho de Mil Gatos/Calíope”.

Ele é baseado em duas histórias diferentes do terceiro arco das HQs, “Terra dos Sonhos”. Nele, cada edição conta uma história completamente diferente. Até mesmo o episódio em si faz isso, com duas narrativas que não se ligam.

Na parte que diz respeito à Calíope, a sequência é estrelada pela atriz Melissanthi Mahut. Sua personagem é igualmente prisioneira, mas alguns elementos são diferentes.

Na TV, Richard Madoc (Arthur Darvill) assume a musa grega após um acordo com Erasmus Fry (Derek Jacobi). De início, ele se recusa a forçá-la a fazer qualquer coisa, mas não demora para tomar as mesmas atitudes e estuprá-la. Se nos quadrinhos essa é uma cena explícita, na Netflix a série deixa apenas subentendido.

Outra modificação em relação à história original é a atitude de Lorde Morpheus (Tom Sturridge), que pede para ajudar Calíope de alguma forma e, quando ela pede para ver o filho deles, ele diz que precisa de um pouco mais de tempo. Nas HQs, o personagem é bem mais frio e até um pouco distante. Quando ela faz esse pedido, ele rejeita a ex.

A primeira temporada de “Sandman” está disponível por completo na Netflix. Embora tenha feito sucesso, ainda não está com sua segunda temporada garantida na plataforma - o que tem gerado reclamações dos fãs e pedidos de Neil Gaiman para que mais pessoas assistam.

