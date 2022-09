Ex- de Jojo Todynho dá unfollow nas redes sociais ao terminar namoro com ex-BBB

Em 2021, Polidoro Junior ficou conhecido pelo seu namoro relâmpago com Jojo Todynho, que anunciou o fim do relacionamento após dois dias dele se tornar público. Na época, a funkeira teria descoberto que ele teria outra pessoa.

Agora, o jogador anunciou que terminou com Karol Conká, com quem estava namorando desde outubro do mesmo ano. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, no site Em Off, os dois, que tinham um relacionamento pouco comentado e exposto nas redes sociais, já não se seguem nas redes sociais.

No ano passado, a vilã do “BBB 21″ revelou que conheceu o ex-namorado de Jojo Todynho em uma festa de um amigo em comum. Já ao canal de Matheus Mazzafera, a famosa falou sobre a vida sexual do casal: “Ele me chama de tarada. Mas como não ser, Brasil? Por favor. Estou nova”, contou a cantora.

Nas redes sociais, a rapper Karol Conká já não tem fotos com Polidoro. Em suas últimas postagens, a ex-BBB 21 divulga seus cliques em Paris.

Em um vídeo, publicado no Reel do Instagram, a rapper aparece tomando uma taça de vinho, na frente da Torre Eiffel, e manda um recado: “Quero deixar registrado aqui o meu agradecimento para quem patrocinou essa viagem, que foi eu mesma. Bem bonita aqui fora!”.

Já nos Stories, Karol Conká também não comentou sobre o fim do namoro com o jogador e seguiu divulgando a 3ª temporada do “Prazer Feminino”, programa que apresenta no canal pago GNT.

Na mesma rede social, Polidoro Junior também não tem mais fotos de Karol Conká no feed, sendo sua última publicação feita há quase duas semanas também em Paris. Na foto, o atleta aparece andando pela Place Vendôme, uma praça localizada no Jardim das Tulherias. Já nos Stories, ele também não comentou nada sobre o fim do relacionamento.

