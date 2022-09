Alok explicou por que sempre aponta laser para cima durante seus shows

Lasers no show de Alok no Rock in Rio (Foto: Reprodução/Twitter)

Após o primeiro fim de semana do Rock in Rio, diversos memes circularam nas redes sociais sobre os shows e os artista que se apresentaram. Um deles mostrava a “última foto” de um internauta, após ter a câmera do celular queimada por conta de um laser no show de Alok.

Veja:

ultima foto antes do laser do alok queimar a câmera do meu iphone. QUE ODIO pic.twitter.com/mZ3JfU2Bai — rod (@rodsmalone) September 3, 2022

Muita gente ficou chocada ao descobrir que lasers podem fazer isso, caso seja apontados diretamente para as câmeras. Por conta disso, o tweet do fotógrafo Rodrigo Celestino, um fã de Alok, viralizou no Twitter e em outras redes sociais.

Não demorou e próprio DJ teve que se posicionar sobre o assunto.

“É verdade, e é por isso que a gente toma todos os cuidados. A gente sempre aponta o laser para cima, todos os lasers ficam apontados para o céu. Se não eu ia queimar o celular da festa inteira e aí ia ser um prejuízo gigantesco”, explicou Alok, em um vídeo no Instagram.

O DJ ainda lembrou que caso as luzes fossem posicionadas para a plateia os danos poderiam ser piores que uma câmera azarada. “Poderia, inclusive, queimar até as câmeras de transmissão da Globo”, detalhou, apontando para a localização da câmera.

Ressaltando que não era verdade o meme do Twitter, ele fez uma ressalva: “A não ser que ele estivesse na tirolesa”, lembrou, rindo.

Assista:

Show no Rock in Rio

Alok se apresentou no sábado (3), abrindo os show do Palco Mundo, o principal do festival. Além do goiano, também subiu ao palco o DJ Marshmello e os cantores Jason Derulo e Post Malone.

O Rock in Rio segue no próximo fim de semana, a partir desta quinta-feira (8), com shows de nomes como Dua Lipa, Guns N’ Roses, Coldplay e Green Day.

Leia também: Rock in Rio: Justin Bieber e Post Malone estiveram entre as principais repercussões do primeiro fim de semana do festival