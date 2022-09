Vingança e riqueza inesperada: Como será a segunda fase de Mar do Sertão

A segunda fase de “Mar do Sertão” vai começar e, a partir desta terça-feira (06), a novela da Globo ganha fôlego e mais cenas de ação, envolvendo Tertulinho, personagem de Renato Góes.

Em cenas que ainda estão por vir, o vilão da novela das seis vai se sentir ameaçado e manda matar Adamastor (Everaldo Pontes), que descobriu, na primeira fase da trama, que o filho do coronel mentiu sobre a morte de Zé Paulino (Sergio Guizé), que retorna para Canta Pedra.

Com seu casamento com Candoda (Isadora Cruz) correndo risco, já que ela pode descobrir a mentira, o filho de Deodora (Deborah Bloch) contrata Mirinho (Lucas Galvino), o filho mais velho de Timbó (Enrique Diaz), para acabar com a vida do pastor de cabra.

Lorena (Mariana Sena), Labibe (Theresa Fonseca) e Candoca (Isadora Cruz) nos bastidores de Mar do Sertão (Fabio Rocha/Fábio Rocha/Globo)

Mas, enquanto Tertulinho tenta esconder sua mentira, Timbó verá sua vida mudar ao descobrir petróleo em suas terras. Na segunda fase de “Mar do Sertão”, o personagem que sempre levou uma vida simples e quase chegou a perder sua casa, ficará cheio da grana.

A notícia vai chegar rápido aos ouvidos dos demais personagens do folhetim e acaba despertando a inveja de Vespertino (Thardelly Lima), que é dono da casa de câmbio. Ao saber que Timbó está rico, ele acaba criando um plano para receber parte da fortuna.

Zé Paulinho (Sérgio Guizé) muda visual para nova fase de Mar do Sertão (João Miguel Júnior/Globo)

O início da segunda fase

“Mar do Sertão” começa sua segunda fase nesta terça-feira (06), quando Zé Paulino (Sergio Guizé) volta à cidade querendo vingança. No capítulo, o ex-vaqueiro avisa ao pai, Daomé (Wilson Rabelo), a única pessoa que sabe que ele está vivo, que ele só voltará quando tiver condições de consertar as injustiças que o povo da região enfrenta.

Depois de dez anos, José se torna um homem rico e muda sua aparência para não ser reconhecido com tanta facilidade por Tertulinho e pelo Coronel Tertúlio (José de Abreu). Mas, mesmo focado nos negócios, José acaba encontrando Candoca.

