Velório de José Leôncio em Pantanal não será igual: Saiba qual foi a mudança

Bruno Luperi foi muito fiel ao roteiro criado por Benedito Ruy Barbosa, mas o autor do remake de “Pantanal” precisou fazer uma pequena mudança em uma das cenas mais emocionantes da fase final da novela.

Ao que tudo indica, o autor não vai repetir ao pé da letra a cena do enterro de José Leôncio (Marcos Palmeira), que reúne todos os herdeiros e amigos do milionário. Diferente da versão de 1990, exibida pela extinta TV Manchete, os momentos finais do rei do gado não terá uma salva de tiros.

Segundo a jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo, a homenagem feita por Jove (Jesuíta Barbosa), José Lucas (Irandhir Santos) e Tadeu (José Loreto) será mais leve. Ainda segundo a nota, a ideia teria sido dada por Irandhir.

No remake de Pantanal, os filhos de José Leôncio (Marcos Palmeira) não devem usar armas no velório do pai (Divulgação/Globo)

No entanto, o autor do remake de “Pantanal” mantém em sigilo qual foi a ideia do famoso, que esteve presente nas duas fases da trama da Globo: “Eu tirei a salva de tiros, isso aí não tem mais no texto, mas tinha na primeira versão. Na última vez que fui ao Rio, o Irandhir me contou de uma ideia que eles tiveram no bastidor”, começou o escritor.

O neto de Benedito Ruy Barbosa contou ainda que a homenagem tem mais sentido com a história contada: “Ele disse: ‘Dentro de tudo o que eles viveram (os Leôncio), eu queria fazer assim. O que você acha? Acho que isso seria o tiro desta versão’”.

Em Pantanal, José Leôncio (Marcos Palmeira) morre após se casar com Filó (Dira Paes)

No entanto, antes de ouvir a proposta feita por Irandhir Santos Bruno Luperi não tinha pensado em alterar a cena do velório de José Leôncio: “Eu falei: ‘É isso. Não tinha pensado, mas agora é e vai ser. Esse é o ‘tiro’ que nosso Pantanal vai dar’. Eu tento ter com o elenco e a direção a generosidade que sei que eles têm comigo”, explicou o novelista.

Até o momento, a cena do velório não foi totalmente gravada, mas deve contar com uma sequência onde o corpo de José Leôncio surge navegando em uma chalana, que pode ser levada por Eugênio (Almir Sater).

