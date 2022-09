Sucuri de Pantanal matou Solano? Entenda o confronto dos personagens

Velho do Rio (Osmar Prado) vira sucuri para matar Solano (Rafa Sieg) no remake de Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

No remake de “Pantanal”, Solano (Rafa Sieg) foi contratado por Tenório (Murilo Benício) para acabar com todos os membros da família Leôncio, mas o matador profissional não estudou muito bem o terreno antes de aceitar o trabalho e poderá ter um fim trágico.

Depois de atirar em José Lucas (Irandhir Santos) e levar medo para os demais personagens que fazem parte da família de José Leôncio (Marcos Palmeira), o jagunço contratado pelo grileiro da novela das nove acabará encontrando com o Velho do Rio (Osmar Prado), um rival que será difícil de se livrar.

Em cenas futuras, Zé Lucas voltará para casa e surpreende a todos ao dizer que foi salvo pelo Velho do Rio, que segue protegendo os moradores do bioma e desta vez, pretende dar uma boa lição no falso peão contratado por Tenório.

Após atirar em personagem, Solano (Rafael Sieg) conhece a fúria da sucuri de Pantanal (Divulgação/Globo)

Após uma longa busca por Solano, o personagem de Osmar Prado volta a se transformar em sucuri para enfrentar o vilão. Na cena, o matador está na tapera de Juma (Alanis Guillen) e vai acabar se deparando com o Velho que se apresenta como alma penada.

“Quem é o senhor?”, pergunta Solano, que vai se assustar. Em seguida, o pai de José Leôncio dirá que está seguindo o jagunço há um tempo: “Eu vim lhe seguindo faz tempo. Estou aqui pra lhe dar um conselho: essa arma aí não pode ser disparada outra vez aqui por essas bandas. Se for, você morre”, dirá o sábio.

No Remake de Pantanal, José Lucas (Irandhir Santos) fica entre a vida e a morte (Divulgação/Globo)

Sem acreditar na ameaça, Solano pega sua espingarda e aponta para o Velho do Rio, que acaba se transformando na sucuri gigante e acaba enforcando o pistoleiro do remake de “Pantanal”.

A cena termina com Solano se debatendo no chão e ficando entre a vida e a morte. Mas, apesar do ataque, o personagem de Rafa Sieg não morre. Em seguida, mesmo com a lição, o contratado de Tenório vai ameaçar Juma (Alanis Guillen).

