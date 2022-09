Rihanna ajudou na limpeza de restaurante após jantar com amigas

Já imaginou chegar em um restaurante e encontrar ninguém menos que Rihanna passando um pano nas mesas? Essa cena aconteceu: após um jantar com suas amigas, a cantora deu uma força para a equipe do estabelecimento.

Enquanto aqui no Brasil a internet se revoltou ao ver um café pedindo ajuda aos clientes com a louça, a estrela do pop não se importou nem um pouco de por a mão na massa.

Ao comparecer ao Caviar Russe, restaurante de Nova York, Rihanna pediu à gerência que mantivesse o local aberto após o horário regular de fechamento, que costuma ser às 2h da madrugada. Ela queria aproveitar a noite com suas amigas - e acabou tendo o pedido concedido, segundo o site Page Six.

Consciente de que estenderia o horário de trabalho dos funcionários, ela foi organizando as mesas após o fim do encontro. Tudo isso com muito estilo, usando roupas no estilo oversize e joias da Tiffany and Co.

Aparições públicas

Em maio, Rihanna deu à luz ao seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky. Eles estão juntos há dois anos, após muito tempo de amizade.

O nascimento do herdeiro foi em Los Angeles, mas o nome escolhido ainda não foi divulgado, nem fotos.

Ela está se dedicando ao bebê e tem feito poucas aparições públicas. A primeira delas foi em julho, quando acompanhou o namorado no Wireless Festival, realizado no Crystal Palace Park, em Londres.

Há seis anos sem lançar um novo álbum, a cantora é cobrada constantemente por novidades musicais. A última vez em que falou sobre ele foi em abril, antes do parto, quando disse que seria autêntico e divertido.

Mesmo assim, em agosto Rihanna atingiu a marca de 51 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

