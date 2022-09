Funcionário de Lady Di revelou gesto comovente do príncipe Harry

Grant Harrold trabalhou como mordomo para o príncipe Charles por sete anos, após um longo processo de entrevista de seis meses para ganhar uma posição na família real. Ele foi questionado sobre a infância de William e Harry após a morte de sua mãe, a princesa Diana, e se o príncipe Charles tentou cumprir seu desejo de que eles tivessem uma educação relativamente “normal”.

Em entrevista à Hello! Magazine, o ex-mordomo disse: “Isso vai responder a sua pergunta. Eu estava de folga, tinha acabado de começar e fui até a casa para pegar alguma coisa e esbarrei no príncipe Harry”.

“Ele estava me perguntando se eu estava bem, se minha casa era confortável, ele tinha 18 anos na época, e então ele me disse: ‘Você já jantou? Quer levar algo?’”, disse o ex-mordomo.

Grant continuou: “Eu recusei, mas sentei com eles, apenas informalmente, mas foi muito divertido e eu pensei que obviamente é assim que eles foram criados”.

“A influência de Diana é muito forte. Se eles fazem o mesmo com seus filhos? Não tenho dúvidas. Eu realmente não sei se eles vão ao McDonald’s ou ao KFC, mas isso não me surpreenderia”, disse Grant Harrold à Hello! Magazine.

Viagem de Harry e Meghan ao Reino Unido

A viagem dos Sussex terá duração de quatro dias e incluirá visitas a organizações na Grã-Bretanha. De 5 a 8 de setembro, Harry e Meghan estarão no Reino Unido e também na Alemanha.

Na Alemanha, os Sussex participam dos Jogos Invictus, que estão sendo realizados em Dusseldorf. Os Jogos Invictus é uma competição criada pelo príncipe Harry e continua recebendo apoio do príncipe desde 2014.

Em abril deste ano, o casal esteve na abertura dos Jogos Invictus na Holanda. Na ocasião, antes de chegar à Holanda, o casal teve uma pequena reunião com a Rainha Elizabeth II. Esta é a terceira vez que o casal viaja para o Reino Unido neste ano, lembrando que eles estiveram presentes no Jubileu de Platina da Rainha, que ocorreu no início de junho.