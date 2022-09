Deolane Bezerra e ex-global em ‘A Fazenda 14’: Quem são os famosos confirmados

Faltando uma semana para a 14ª temporada de “A Fazenda” começar, a Record TV anunciou, nesta terça-feira (06), os nomes de seis famosos que estarão confinados no reality show rural. Ao vivo, no “Hoje em Dia”, Adriane Galisteu começou a quebrar o mistério feito pelo diretor Rodrigo Carelli.

Entre as celebridades confirmadas, Deolane Bezerra é o nome mais forte entre as mulheres. Advogada e viúva de MC Kevin, o nome da influenciadora digital já estava na lista que rodava pelas redes sociais.

No Hoje em Dia, Adriane Galisteu relevou os seis primeiros famosos em A Fazenda 14 (Reprodução/@afazendarecord)

De personalidade forte, Deolane conseguiu manter o segredo durante o fechamento do contrato e fez com que sua irmã Dayanne Bezerra fosse sondada pela produção do reality show da Record TV, caso ela não topasse ficar três meses trancada com outros famosos.

Ao ser apresentada como integrante do programa, a advogada disse que pretende mostrar quem ela é de verdade: “Não consigo fingir. Se tiver que ser tiro, porrada e bomba, será! Aceitei por causa da visibilidade, por estar na TV”, disse ela.

Quem também está atrás de popularidade é a influenciadora digital Ruivinha de Marte, que conta com 6,1 milhões de seguidores no Instagram, mas é um nome pouco conhecido do público da Record TV.

No “Hoje em Dia”, a influencer disse que vai chegar com tudo e não vai esconder quem realmente é: “Vou chegar com o sangue amazonense na veia. Vou entrar com tudo e mostrar quem eu sou. Serei eu mesma”, garantiu a jovem.

Ellen Cardoso, esposa de Naldo Benni e conhecida como Moranguinho, também foi confirmada na 14ª edição do reality e contou que está em busca de diversão durante sua estada na sede do programa, que estreia na próxima terça-feira (13).

Além delas, a direção de “A Fazenda” apostou em Deborah Albuquerque, que já frequentou a mansão do “Power Couple Brasil 5″. Explosiva, a atriz garante que tem muito mais para mostrar: “Serei um furacão. Pode vir todo mundo que vou encarar Eu não tenho medo”.

Já entre os homens, dois famosos foram revelados durante a participação de Adriane Galisteu no “Hoje em Dia”. Surpreendendo ninguém, o ator Thomaz Costa, que fez parte do elenco de “Carrossel” (SBT) e da 1ª temporada do “Ilha Record” também foi anunciado.

Com seu nome rondando a lista de possíveis celebridades, o ator era um dos mais esperados para compor o grupo. Durante a coletiva, o famoso disse que vai usar sua experiência em reality para ganhar o prêmio. Mas, também garantiu que não teve nenhum tipo de preparação para viver dentro da sede: “Entrei para ganhar, esse é o meu foco”.

Quem também afirma que está preparado para o jogo é o ator Iran Malfitano, que fez sucesso em novelas da Globo e da Record TV. Segundo o famoso, durante o tempo que permanecer o público vai ver que ele não é uma planta: “Sou tranquilo, mas todo mundo tem um limite, vamos ver qual é o meu”.

Com estreia marcada para terça-feira (13), a 14ª temporada de “A Fazenda” terá 20 personalidades. A apresentação segue sendo de Adriane Galisteu e os bastidores será comandado por Lucas Selfie.

