Como seria o apê da Rachel em ‘Friends’? Artista desenhou planta de casas famosas da TV

Quem é fã, sabe: qualquer detalhe daquela série de TV que você gosta importa e vale a pena acompanhar. Mas você já imaginou como seriam os apartamentos e casas de produções como “Friends”, “The Big Bang Theory” ou “Os Simpsons”?

Um ilustrador espanhol chamado Iñaki Aliste Lizarralde resolveu retratar, da maneira mais fiel possível, residências fictícias conhecidas através da televisão, como o apê de Rachel e Monica em “Friends” e de Carrie Bradshaw em “Sex and the City”.

“Quatro ou cinco anos atrás fiz a planta baixa de “Frasier” por iniciativa pessoal. Eu realmente gostei do seriado e de seu apartamento, queria vê-lo tomar forma. Não fiz outra planta até alguns verões depois quando uma amiga minha, uma grande fã de “Sex and the City”, me pediu para desenhar o apartamento de Carrie Bradshaw. E então fiz para ela. Depois me pediram para fazer o apartamento de “Friends” e assim foi...”, contou ele, em entrevista ao portal Arch Daily.

Os desenhos chamam a atenção por conta do nível de detalhamento e cuidado que Lizarralde tem. Periodicamente, as plantas viralizam na internet, sendo compartilhadas por diferentes páginas.

Veja alguns:

Desde que começou a compartilhar seus desenhos, Lizarralde recebe diversos elogios na internet - mas também tem aqueles fãs que não aprovam alguns detalhes e criticam.

“Também tenho encontrado alguns fãs exigentes. Alguns seriados, particularmente sitcoms e especialmente os de longa duração, possuem diversas falhas de projeto: contradições, erros, truques e armadilhas que são evidentes quando se faz uma planta baixa. Aqueles fãs precisam demonstrar seu conhecimento do seriado e já acabei entrando em discussões com eles, mas sempre demonstro onde os erros estão. Não invento nada, só capturo o que vejo”, explica.

O ilustrador revelou também que todas as plantas são desenhadas completamente à mão, com papel cartão, tinta, marcadores e lápis de cor. O único momento em que Lizarralde utiliza algum software é quando abre o Windows Paint para adicionar o texto.

O último apartamento que ele desenhou foi do Mr. Bean, protagonista da comédia clássica de mesmo nome.

