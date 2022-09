Com intimidade exposta, marido de Jojo Todynho precisou se defender na web

Pegando pesado na academia, Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, levou um susto ao perceber que teve um momento íntimo exposto por sua própria esposa.

Em vídeos postados nos stories do Instagram, Jojo contou aos fãs que o amado está querendo ser um bodybuilder e aderiu alimentação balanceada, com direito a um café da manhã de rei, com cerca de quatro ovos cozidos.

“Olha o café da manhã do bodybuilder”, brincou Jojo, que contou ainda que Lucas quer ficar com o corpo definido. Em seguida, o militar disse que seu corpo está em construção e a famosa continuou com a brincadeira e destacou o abdômen do maridão: “Vou lavar as minhas calcinhas nesse tanquinho”.

Vale destacar que no domingo (04), Jojo Todynho disse que a nova alimentação está tomando conta de todos os cômodos da casa. Segundo ela, o quarto do casal foi tomado por um mau-cheiro, já que a nova dieta está gerando “flatulências potentes” no oficial do exército.

“Lucas começou com essa p**ra de body builder, solta peido o dia inteiro, cara. Peido fedorento. Que isso, garoto? Não sou obrigada não”, desabafou a contratada da Globo.

Ao perceber que estava sendo gravado, Lucas se defendeu e pediu para a amada parar com o vídeo: “Para com isso, você está me expondo!” e Jojo Todynho continuou com o vídeo e declarou: “Acordei com um cheiro de m**da”. Por fim, Lucas Souza se defendeu e disse que são os ovos: “São oito ovos cozidos”, disse o influenciador digital.

Jojo falando de esporte

Falando em boa alimentação e esportes, Jojo Todynho entrou para a equipe de esportes e vai falar de futebol durante a Copa do Mundo de 2022. Durante os jogos, a famosa estará ao lado de Alex Escobar, Lucas Gutiérrez, Galvão Bueno e Marcelo Adnet na “Central da Copa”, que estreia na grade da Globo a partir de novembro, mês em que começa a Copa do Mundo.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do Notícias da TV, a cantora vai representar aqueles torcedores que só acompanham as partidas de futebol de quatro em quatro anos, durante o período do torneio de seleções.

Além da participação no estúdio, a cantora Jojo Todynho pode ser escalada para entrevistar jogadores e ouvir a opinião dos telespectadores sobre a Seleção Brasileira. A famosa também dará uma boa pitada de humor e comentários fora do roteiro.

