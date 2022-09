Brendan Fraser se emociona após ser aplaudido de pé no Festival de Veneza

Brendan Fraser se emocionou ao ser ovacionado pelo público no Festival de Cinema de Veneza após a exibição de ‘A Baleia’, drama no qual interpreta um homem obeso de 270kg, que usa uma cadeira de rodas, e tenta de reaproximar de sua filha, interpretada por Sadie Sink, a Max de ‘Stranger Things’.

O ator, conhecido por seus papéis como galã em filmes de comédia nos anos 1990, tem mantido uma vida reclusa nos últimos anos. O filme é baseado na peça homônima de Samuel D. Hunter e Brenda Fraser foi ovacionado por seis minutos, de acordo com o Los Angeles Times.

Brendan Fraser got emotional after ‘The Whale’ received a standing ovation in Venice.pic.twitter.com/j3avL3MnZC — Films to Films 📽🎬 (@FilmstoFilms_) September 4, 2022

Após a exibição do filme, enquanto os créditos rolavam na tela, era visível a emoção do ator que soluçou enquanto era aplaudido de pé pela plateia.

A aparência de seu personagem, Charlie, foi conseguida através do uso de CGI (da sigla em inglês Computer Graphic Imagery, que quer dizer Efeitos de Computação Gráfica) e próteses.

O ator afirmou que ter sentido “uma sensação de vertigem” quando as próteses eram removidas, e também sentiu como “sair do cais em um barco”. O drama é dirigido pelo aclamado cineasta Darren Aronofsky, que assume o projeto depois de dirigir histórias como ‘Cisne Negro’ e ‘Noé e mãe!’.

O elenco de The Whale também conta com Sadie Sink (‘Stranger Things’), Hong Chau (‘Big Little Lies’), Ty Simpkins (‘Insidious: The Last Key’) e Samantha Morton (‘The Walking Dead’).

Brendan Fraser ficou conhecido na década de 1990 por seus trabalhos em ‘Encino Man’, de 1992, ‘George o Rei da Floresta’, de 1997, e ‘A Múmia’, de 1999.