Atores da franquia Harry Potter se encontram e foto viraliza no Instagram

O ator Tom Felton, que interpretou Draco Malfoy na franquia Harry Potter, é conhecido por postar fotos em seu Instagram com membros do elenco. Tom parece aquele amigo da escola que sempre tenta juntar a turma anos depois, sabe? Mas, agora, ele se superou! Veja a foto que o ator postou com seu pai na ficção, o ator Jason Isaacs.

Tom escreveu na legenda: “Meu pai ouviu falar sobre isso”, uma referência ao bordão que o personagem de Tom falava na franquia. Os dois aparecem foram do teatro onde está sendo exibida a peça ‘2:22′, onde Tom Felton participa.

Harry Potter é considerada uma das sagas de maior sucesso da história do cinema. O primeiro filme foi lançado em 2001, ‘Harry Potter e Pedra Filosofal’, e terminou em 2011, com o lançamento do último filme ‘Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2′. Durante toda a franquia, Tom Felton e Jason Isaac interpretaram papéis de pai e filho: Draco e Lucius Malfoy respectivamente.

A franquia lançou ao estrelato estrelas-mirins que hoje são grandes nomes do cinema, como Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson.

Draco frequentemente utiliza o nome e influência de seu pai, Isaacs, Lucius Malfoy, para obter vantagens e ameaçar outros. Lucius é ainda mais astuto e malvado do que Draco, e sua influência sobre seu filho ao longo da franquia permanece clara.

Esta não é a primeira vez que uma reunião de Harry Potter acontece. Alguns meses atrás, Tom Felton se reuniu com o ex-co-estrela Matthew Lewis, que interpretou Neville Longbottom na série.

Além disso, no ano passado, a maioria do elenco e equipe da série de filmes de Harry Potter se reuniram para o especial de 20 anos ‘Harry Potter: De volta a Hogwarts’.