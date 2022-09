Após entrevista de Meghan, Rainha cancela encontro com os Sussex

A entrevista de Meghan Markle ao The Cut, um suplemento da New York Magazine, divulgada na semana passado, teria feito a Rainha Elizabeth II mudar de planos com relação ao encontro com os Sussex no Reino Unido.

De acordo com a informação divulgada pelo porta-voz do casal no início do mês passado, “o príncipe Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex têm o prazer de visitar várias instituições de caridade no início de setembro”.

Dentre outros assuntos, sobre a saída de Meghan e Harry da realeza, no início de 2020, Meghan Markle disse que a Coroa “disseminou os protocolos reais, insistiu que ela e Harry estavam ‘felizes por’ deixar o Reino Unido e pareciam culpar o racha em eles [a família real], observando a tensão, ‘nada disso tinha que ser assim’”.

O fato é que as alegações da duquesa de Sussex nesta entrevista não agradaram em nada a Rainha e fontes relataram à OK! Magazine que, “após a nova entrevista bombástica de Markle, não haverá reuniões com a Rainha, o príncipe Charles, o príncipe William e Kate Middleton ou qualquer funcionário sênior do palácio”.

De acordo com um dos principais conselheiros, “todo mundo tem medo de estar perto deles. Qualquer coisa que você disser pode acabar na capa de uma revista americana. Estávamos todos nos preparando para o lançamento do livro de Harry. Ninguém sabia que Meghan se encarregaria de atacar primeiro. Qualquer chance de uma reunião com membros da família está fora de questão”.

Cobertura da imprensa

Conforme foi relatado na OK! Magazine, os Sussex planejam receber a imprensa para a cobertura de sua viagem ao Reino Unido. “A equipe de Harry e Meghan deve aprovar toda a imprensa convidada [para os três eventos que estão programados para participar esta semana no Reino Unido e na Alemanha]. Nenhuma mídia deve ser credenciada a menos que seja aprovada pelo pessoal do casal”, disse uma fonte.

Além disso, “a segurança também foi aumentada em cada evento, após a reação aos comentários de Meghan no Reino Unido”.