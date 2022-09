Ana Maria e Nany People levam conversa de comadres para o café do Mais Você

Ana Maria Braga levou Nany People ao “Mais Você” e, nesta terça-feira (06), o papo de comadre dominou o café da manhã nos estúdios da Globo. Ao vivo, a atriz e cantora falou sobre sua trajetória na TV e também sobre a apresentadora Hebe Camargo, com quem trabalhou durante alguns anos.

Após ser anunciada, Nany chegou animando Ana Maria com seu leque: “Que presente estar aqui. Que presente!”, disse a famosa. Em seguida, a apresentadora do “Mais Você” comentou que ela estava combinando com as flores do cenário.

Ainda na abertura do programa, Ana falou sobre a apresentadora Hebe Camargo, que morreu aos 83 anos e ganhou um documentário no Globoplay: “Eu tenho muito orgulho de ter sido amiga dessa mulher, que era uma fortaleza. Era sempre uma diversão. A gente frequentou o mesmo salão de cabeleireiro aqui em São Paulo. Eu tenho uma gratidão enorme a ela”, disse a veterana, muito emocionada.

Já no café da manhã, Nany também lembrou da apresentadora do SBT: “A coragem que ela [Hebe Camargo] teve de convidar uma drag para ser repórter do seu programa. Era tudo ao vivo e não tinha aquele negócio de corte”, contou a convidada.

Que amizade linda entre Ana Maria Braga e Hebe Camargo. E um dos motivos que as aproximou ainda mais foi a devoção a Nossa Senhora de Fátima 😍#MaisVoce#MaisVocê https://t.co/ICdXP2VF2i — Moisés Abreu (@moises272) September 6, 2022

Além de Hebe Camargo, Nany relembrou da infância e contou um momento complicado: “Minha mãe falava ‘nunca tenha vergonha de ser quem você é. Eu gosto de contar muito isso, pois quando eu fui para Poços de Caldas, eu estudei em um grupo onde eu não podia sair para o recreio por causa do bullyng”.

Repercussão nas redes sociais

Mais uma vez, a audiência do “Mais Você” dominou a web com elogios ao programa. Nesta terça-feira (06), o público enalteceu o carisma da convidada ao lado de Ana Maria Braga.

“Que delícia ver duas queens [rainhas] juntas! A Nany People e a Ana Maria Braga no ‘Mais Você’ relembrando outra queen eterna, Hebe”, escreveu um anônimo. Outro seguidor do programa, disse que Nany foi um “arraso” no programa da Globo, principalmente no encerramento.

Os fãs do “Mais Você” também parabenizaram a convidada do café da manhã com Ana Maria Braga por falar da mãe e das amizades: “Nany People é uma mulher maravilhosa. Ela faz questão de enfatizar a grandiosa importância que a mãe teve na sua vida e valoriza as verdadeiras amizades.

Sem contar que é a grande divulgadora de Poços de Caldas”, destacou o seguidor da atração, no Twitter.

