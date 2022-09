Alívio para Patrícia Poeta? Fãs do ‘Encontro’ acham novo alvo para criticar

Não é só Patrícia Poeta que está desagradando a audiência do “Encontro”. Nesta terça-feira (06), o “Encontro com Pantanal”, quadro de Tati Machado, também entrou na lista de reclamações dos fãs do matinal.

Pelo Twitter, alguns fãs afirmaram que o quadro já estava ficando cansativo e também que a convidada poderia falar de outras novelas da Globo: “Já ficou chato, o papo sobre Pantanal. A Globo tem que colocar a produção para trabalhar e buscar novos assuntos”, escreveu um perfil.

“De novela só tem Pantanal?”, questionou outra telespectadora, ao ver Tati Machado no palco do programa. Um terceiro criticou a cena com Alanis Guillen, protagonista do remake de “Pantanal”, exibida na atração: “Essa Juma de Pantanal é bonita de boca fechada, as covinhas são feias demais!!!”.

Com tal desaprovação, o “Encontro com Patrícia Poeta” também precisou lidar com a mudança de canal de algumas pessoas, que trocaram o matinal da Globo pela Record TV: “Aprenda, lá na Record, com o Hoje em Dia, Ana e Galisteu. Isso é profissionalismo. Fora da Globo!”, escreveu um perfil no Twitter.

Patrícia ganha apoio

Não é só de haters que vive o “Encontro”. Nesta terça-feira (06), a apresentadora Patrícia Poeta ganhou o apoio de alguns fãs do programa. Nas redes sociais, um perfil anônimo criticou os ataques que a famosa está sofrendo desde que assumiu o lugar de Fátima Bernardes: “Não sei o porquê de tanta gente criticar a Patrícia Poeta! Ela é maravilhosa! O programa está muito ruim! Desculpa Globo! Minha opinião!”.

Outra fã também criticou a audiência que ataca a jornalista e diz que Manoel Soares está apagado na atração: “Meu Deus! Coitada da Patrícia! Eita povo ignorante! Eles ainda não entenderam que o programa é dela! E o Manoel é o ‘parceiro’”. Por fim, um terceiro perfil também enalteceu o trabalho da famosa: “Patrícia, adoro o programa. Sucesso sempre!”.

