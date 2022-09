‘A Casa do Dragão’: Ator conta como foi filmar a primeira cena de batalha da série

Se você assistiu ao terceiro episódio de ‘A Casa do Dragão’ não pode ter perdido a batalha entre Daemon Targaryen e Corlys Velaryon contra o Almirante Craghas Drahar, conhecido como “ou Caranguejo Feeder”.

É a primeira grande guerra que vemos na nova série da HBO e não decepcionou: combate corpo a corpo, mortes e dragões queimando os inimigos dos Targaryens.

Corlys Velaryon en los Peldaños de Piedra #HouseoftheDragon pic.twitter.com/1jOgJ9EppA — Daemon Targaryen | #HouseoftheDragon🔥 (@King_Maegor) September 6, 2022

Corlys Velaryon parecia muito mais confortável no campo de batalha do que em seu assento como conselheiro de Viserys I em Porto Real, mas Steve Toussaint, o ator que o interpreta, teve dificuldade em filmar essas cenas.

Aos 57 anos, Toussaint teve que correr com armadura pesada pela areia e embora no início não tenha achado difícil e brincou com seus colegas Fabien Frankel (Christon Cole) e Graham McTavish (que interpreta Harrold Westerling), logo ele percebeu que não era nada fácil.

“Durante as filmagens, Fabien e Graham reclamaram do desconforto de suas armaduras. Nós ficamos tipo, ‘Oh, cale a boca e faça isso’, mas quando eu finalmente coloquei a minha, eu fiquei tipo, ‘Oh meu Deus, eu entendo o que eles querem dizer. Ah, dói!”, disse Toussaint à Entertainment Weekly.

O ator lembra ainda que por baixo da armadura ele usava uma túnica que também dificultava sua movimentação. “É claro que a armadura não é de metal, mas é feita de plástico muito duro. De repente, seus movimentos ficam muito restritos. Virou uma espécie de câmara de tortura ambulante, mas espero ficar bem”, brincou.

Uma das peças de armadura que Toussaint realmente gostou é o machado de Corlys: “Acho que é uma arma que pode matar pessoas em um golpe”, disse o ator.

A guerra pelo Degraus foi um momento chave do terceiro capítulo de ‘A Casa do Dragão’ e no final do episódio vemos como Daemon Targaryen e Corlys Velaryon parecem sair vitoriosos, embora resta saber se a Triarquia vai responder após a derrota.