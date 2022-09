Rock in Rio: Justin Bieber e Post Malone estiveram entre as principais repercussões do primeiro fim de semana do festival

O primeiro fim de semana do Rock in Rio chegou ao fim, mas os memes e os comentários continuaram repercutindo nesta segunda-feira (5). Justin Bieber e Post Malone, headliners de domingo e sábado respectivamente, estiveram entre os principais assuntos desta fase do festival.

O drama dos fãs de Justin Bieber, que não sabiam se o ídolo viria mesmo ou não, começou já na sexta-feira (2) à noite. Rumores apontavam o cancelamento da turnê pela América Latina e muita gente temeu que o popstar abandonasse também a ida à Cidade do Rock.

Por conta disso, a onda de memes do primeiro fim de semana do Rock in Rio foi dominada pelo assunto. Teve de tudo: fãs usando fraldas para não perder o lugar na grade, comentários sobre o ânimo do artista em estar no Brasil, lembranças da entrevista dele com Sabrina Sato e até novos boatos, de que seu show duraria apenas 30 minutos.

Justin Bieber também não https://t.co/vRbr6a2dh2 — Fred (@Frredh) September 5, 2022

o justin bieber assim vindo pro show do rock in rio pic.twitter.com/TGvwrnEXGG — lucas (@luscanudo) September 4, 2022

o justin vindo cantar no rock in rio ta tipo nois indo trabalhar amanhã pic.twitter.com/ZoQj15TbG2 — Vittor Fernando (@vittorfernando) September 5, 2022

pra essa tour do justin ficar melhor era só ele entrando no camarim e dando de cara com #ela sabrina sato um microfone e um berimbau pic.twitter.com/iDOvD1v2dW — clara (@mcxfaz) September 5, 2022

na cadeia x no brasil pic.twitter.com/djThxC0O9T — Maria (@mariaglacerda) September 5, 2022

Poucos sabem mas Pedro Scooby foi ao camarim do Justin Bieber e falou “a vida é irada, vamo curtir”, o que fez com que o artista não desistisse de sua apresentação — tainara 🐆 (@justafreak_) September 5, 2022

justin tirou a camisa pra ver se pega um resfriado e consegue um atestado pros outros shows que tem marcado — Daniel (@danieltuita) September 5, 2022

Com a disposição de 7 Justin Biebers pra começar a semana pic.twitter.com/5QVQ6bfINH — LUNIQUE (@luis7md) September 5, 2022

rindo que falaram que parece que eles foram presos e tão no camburão indo pra delegacia pic.twitter.com/RS4SxRTAeH — instagram: pedro.rafhael (@falarafha) September 5, 2022

a gargalhada que eu dei quando alguém na plateia gritou BORA MEU PASTORRR pic.twitter.com/w2txBWjTdU — Matheus Rocha (@matheus) September 5, 2022

o justin no palco hoje do rock in rio depois de ser obrigado a subir por multa contratual de bucetilhoes pic.twitter.com/ER9mERf8Kq — alckmin aplaudindo a internacional socialista (@hereyagoagain) September 4, 2022

o justin bieber assim no primeiro gritinho que ouvir do público do rock in rio pic.twitter.com/ieFqaGDDbp — matheus (@whomath) September 5, 2022

Se os fãs do canadense sofreram mais que a Juliette trancada no BBB21, os seguidores de Post Malone comemoraram o carisma que o rapper exalou no Palco Mundo. Nem mesmo a chuva foi capaz de parar o cantor, que conquistou a internet.

Justin Bieber: desapareceu e ninguém sabe se vai fazer show ou não

Post Malone: 🤘🏻😯🍺 https://t.co/WdC2sVEAeV — nath (@nath_cds) September 3, 2022

o post malone começou o show assim pic.twitter.com/F9AcDdezoY — thay (@__thayyy) September 4, 2022

Se tu chamar o Post Malone pra ir lá em Marechal Hermes comer batata de marechal ele vai — Tiago Da Silva 🚩 13 (@TiagoSilvaFla) September 4, 2022

Post Malone equilibrando um copo na cabeça pra mostrar que bebeu pouco, e não passou do ultrapassado pic.twitter.com/PjqphXfCiR — onlyfeio (@jardeldalmeida) September 4, 2022

Menos de 3 dias no Brasil e o Post Malone já se posicionou politicamente pic.twitter.com/fo6ritpQEU — Pedro Machado (@pegoncalves) September 4, 2022

quem diria que um homem desse tamanho e cheio de tatuagem como post malone seria uma das pessoas mais fofas do planeta terra pois é amigos — bi (@f0ckstyles) September 4, 2022

Post Malone ensinando pro Drake e uma pa de gringo otário como cativar um público do Rock in Rio. Curtiu o show pra caralho, entregou mais que o esperado, se emocionou, dançou, ignorou a chuva forte e o vento e tava super feliz… aulas, showzaço! — Renan Melo (@rennanzen__) September 4, 2022

Já a apresentação de Demi Lovato conquistou mais que seus próprios seguidores, mas também os fãs de rock de um modo geral. Nas páginas oficiais do Rock in Rio nas redes sociais, muita gente confessava ter gostado de acompanhar ao show, mesmo sem conhecer as músicas anteriormente.

Já no show do Iron Maiden, a repercussão principal foram os gritos de “Fora Bolsonaro”, que foram seguidos por “Mito”. Segundo o portal Mix Vale, houve um “embate” entre fãs da banda que discordam politicamente. Pelo Twitter, muitos reclamaram não ter ouvido os gritos pró-governo.

"Artistas" brasileiros queimam e pisoteiam a nossa bandeira,mas para tristeza geral da esquerdalha, o vocalista do Iron Maiden homenageou o Brasil tremulando nosso pavilhão no palco. O público foi a loucura gritando Mito, Mito, Mito.

#GloboLixo escondeu essa parte do Show. pic.twitter.com/Sy7iIONKg1 — Beto Waltz 🇧🇷 22 (@AlbertoWaltz) September 3, 2022

Onde isso vai parar??



Depois da índiociata, os caras inventaram agora a IRONCIATA!! pic.twitter.com/2mLMfPPuFU — Rafael Fontana (@RafaelFontana) September 3, 2022

No cenário nacional, muita gente ficou chocada ao descobrir que lasers utilizados em shows podem queimar câmeras de celular, caso seja apontados diretamente para elas. Isso porque o fotógrafo Rodrigo Celestino, um fã de Alok, passou exatamente por isso no show do DJ goiano.

ultima foto antes do laser do alok queimar a câmera do meu iphone. QUE ODIO pic.twitter.com/mZ3JfU2Bai — rod (@rodsmalone) September 3, 2022

E também teve quem ficasse chocado ao ver que o influenciador Whindersson Nunes estava acompanhando o show de Luísa Sonza, sua ex-esposa, pelos bastidores do palco.

eu esperava tudo menos o whindersson vendo a luisa canta penhasco pic.twitter.com/VD3q52T6Jm — bee 🐝 (@witharisgz) September 4, 2022

A Luisa Sonza saindo do palco e dando de cara com o Whindersson no backstage: pic.twitter.com/02u7XvEmKl — Gabriel Campos (@gabscmps) September 4, 2022

o whindersson quando a luísa chegar no refrão de penhasco pic.twitter.com/QhLcPIX6CB https://t.co/WEgOvqVm5I — (sin)clair⁷ (@demianvante) September 4, 2022

