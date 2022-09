Manoel sem voz e Patrícia atropelando: Veja as reclamações dos fãs do ‘Encontro’

Patrícia Poeta é a apresentadora oficial do “Encontro”, mas desde que começou no programa diário a famosa é alvo de críticas sobre sua postura com os convidados e Manoel Soares, que é o segundo apresentador do matinal.

Nesta segunda-feira (05), ao anunciar o primeiro intervalo, a jornalista ficou perdida para falar o horário e precisou levantar para avisar o telespectador, mas acabou atropelando Manoel, que já tinha falado: “São nove e quarenta e seis”, disse o ex-apresentador do “É De Casa” e,na mesma hora, Patrícia disse: “São nove e quarenta e sete”.

A gafe foi parar de novo no Twitter e os fãs do “Encontro” levantaram a hashtag “Fora Patrícia” e comentaram que a contratada da Globo estava sendo desrespeitosa com o colega e com os fãs do matinal: “Toda vez que vejo o Encontro passo o dia me sentindo mal e incômoda em ver como a PATRÍCIA POETA trata o ‘parceiro’ Manoel Soares, escreveu uma fã.

Um segundo disse: “Não aguento a falta de respeito e educação, no programa Encontro! Meus pais já diziam, um fala e o outro escuta, não é isso que acontece!”.

A falta de sintonia entre os apresentadores também foi sentida pelos novos telespectadores: “Ainda não tinha assistido ao programa com eles, que energia pesada entre Patrícia e Manoel. O clima tá péssimo e todo mundo percebe isso. Coitado do Manoel”.

Um quarto perfil disse ainda que o apresentador Manoel Soares está com depressão: “Alguém salva o Manoel Soares do Encontro! Ele está com cara de depressão...A Poeta só corta e atropela ele, tá claro que ela quer brilhar sozinha”.

Outro momento pesado aconteceu durante a apresentação da cantora Kell Smith, dona do hit “Era Uma Vez”. Segundo os fãs, Patrícia não deixou a convidada do “Encontro” cumprimentar Manoel: “Ué, chamou a mulher pra cantar e cortou a coitada, que falta de respeito, esse programa realmente tá virando uma patifaria !”.

