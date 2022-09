Kate Middleton e príncipe William já se mudaram para a nova casa

Kate Middleton e o príncipe William parecem, finalmente, terem concretizado os planos de mudança de residência. Isso porque, há alguns meses, a imprensa britânica vem noticiando a intenção do casal de mudar de residência. Eles saíram do Palácio de Kensington, em Londres, para a residência Adelaide Cottage, localizada próxima ao Castelo de Windsor, onde atualmente a Rainha Elizabeth II estabeleceu como sua residência oficial.

Segundo a Hola! Magazine, o casal e seus três filhos, George, Charlotte e Louis já teriam passado o primeiro fim de semana no novo lar nestes sábado e domingo, 03 e 04 de setembro.

Sabe-se também que as três crianças tiveram que mudar de escola. Um porta-voz do casal disse, no começo de agosto, através de um comunicado do Palácio de Kensington: “Suas altezas reais são imensamente gratas a Thomas’s Battersea, onde George e Charlotte tiveram um começo feliz em sua educação desde 2017 e 2019, respectivamente, e estão satisfeitos por ter encontrado uma escola para todos os três filhos que compartilha um ethos e valores semelhantes”.

A residência de Adelaide Cottage fica a cerca de 40 minutos de distância de carro do Castelo de Windsor, para onde a Rainha se mudou desde 2020.

A nova casa dos Cambridge tem quatro quartos, foi construída em 1831, está situada na propriedade de 655 acres de Windsor.

Veja também: Kate Middleton está animada para mudar de casa para se livrar de uma alergia crônica

Mas, a nova residência e a nova escola não devem ser a principal mudança para a família, além disso, Kate e William ficarão sem a babá de confiança do casal em tempo integral. Maria Borrallo faz parte da família do duque e da duquesa de Cambridge desde que o príncipe George tinha 8 meses e agora também cuida da princesa Charlotte, 7, e do príncipe Louis, 4.

Maria Teresa Turrion Borrallo, morará em outro lugar pela primeira vez, assim como outros funcionários, incluindo a governanta e o chef.

Sobre a nova casa

Adelaide Cottage é uma construção do século XIX e obtiveram a permissão da Rainha para alugá-la, já que a residência pertence à Coroa. Apesar disso, o Palácio de Kensington permanecerá como residência oficial de William e Kate e também sua base de trabalho, já que continuará a abrigar seus funcionários.