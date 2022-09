Jojo Todynho foi escalada para a Central da Copa e terá papel de destaque

Jojo Todynho virou mesmo uma espécie de coringa para a Globo. Além dos projetos para TV aberta e para o streaming, a famosa entrou para a equipe de esportes e vai falar de futebol durante a Copa do Mundo de 2022.

Durante os jogos do campeonato de futebol, Jojo estará ao lado de Alex Escobar, Lucas Gutiérrez, Galvão Bueno e Marcelo Adnet na “Central da Copa”, que estreia na grade da Globo a partir de novembro, mês em que começa a Copa do Mundo.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do Notícias da TV, a cantora vai representar aqueles torcedores que só acompanham as partidas de futebol de quatro em quatro anos, durante o período do torneio de seleções.

Jojo Todynho acumula trabalhos na Globo (Reprodução/Globo)

Além da participação no estúdio, a cantora Jojo Todynho pode ser escalada para entrevistar jogadores e ouvir a opinião dos telespectadores sobre a Seleção Brasileira. A famosa também dará uma boa pitada de humor e comentários fora do roteiro.

Já pelas redes sociais, a Globo celebrou a volta do programa esportivo, que tem estreia prevista para o dia 21 de novembro: “É ano de Copa do Mundo e a gente tá preparando uma Central da Copa com muito humor e descontração para completar as nossas noites a partir de novembro”.

Exibido no horário nobre da Globo, o programa foi exibido pela primeira vez em 1970 e voltou ao ar em 2010, sob o comando de Tiago Leifert.

Outros projetos de Jojo Todynho

A nova queridinha da Globo, Jojo Todynho também está em outros projetos. Recentemente, a esposa do oficial do exército Lucas Souza fechou uma parceria com Ana Maria Braga para a criação de um quadro especial para o “Mais Você”, que começa a ser gravado em breve.

Jojo Todynho nos bastidores da série Os Parças (Divulgação/Globoplay)

Jojo também está no elenco de “Os Parças”, filme brasileiro que vai se tornar uma série de humor da Globoplay. A famosa está gravando cenas ao lado de Whindersson Nunes, Tom Cavalcante, Bruno De Luca e Tirullipa.

No Multishow, canal fechado da Globo, a famosa voltou a comandar o “Jojo Nove e Meia”, que chega em sua segunda temporada. As gravações acontecem nos estúdios da emissora e a estreia está prevista para outubro.

Por fim, Jojo Todynho também fará uma participação especial em “Encantado’s”, série de humor que estava sendo criada para a TV aberta, mas foi movida para o catálogo da GloboPlay.

