Hotel oferece experiência para fãs de ‘Stranger Things’

A história de ‘Stranger Things’, que estreou sua quarta temporada na Netflix neste ano, é um sucesso não somente pelo roteiro muito bem criado, mas também pela conexão afetiva que faz com fãs de todas as idades. Ao se situar na década de 1980, ‘Stranger Things’ atrai também quem já está na casa dos 30 ou 40 atualmente, que encontram refúgio no visual nostálgico da série.

Os fãs de ‘Stranger Things’ que amam a série adorariam conhecer uma experiência que um hotel em Indiana criou. Isso mesmo, em Indiana, nos Estados Unidos! O mesmo estado onde se passa a trama ficcional criada pelos irmãos Duffer.

Hotel tem quarto inspirado em Stranger Things. Foto: Divulgação Graduate Hotels.

O Graduate Hotels tem um quarto que te leva direto para a sala de estar de Joyce Byers (Winona Ryder) e inclui a parede na qual ela escreveu o alfabeto para que ela pudesse se comunicar com seu filho, Will (Noah Schnapp) no Mundo Invertido.

Para se hospedar nessa suíte você vai precisar desembolsar o equivalente a R$ 3.800 por noite. Além de ter o visual da sala de estar de Joyce, um outro ambiente da suíte recria “porão” da casa dos Wheelers.

Além disso, o hotel também oferece uma experiência imersiva com direito a passeio de bicicleta assim como Will, Mike, Dustin e Lucas fazem na série.

Hotel tem quarto inspirado em Stranger Things. Foto: Divulgação Graduate Hotels.

O que sabemos sobre a quinta e última temporada da série

Os Irmãos Duffers disseram em um comunicado: “Sete anos atrás, planejamos o arco completo da história de ‘Stranger Things’. Na época, prevíamos que a história duraria de quatro a cinco temporadas. Ela se mostrou grande demais para contar em quatro, mas - como você logo veremos por vocês mesmos – agora estamos nos aproximando do nosso final. A 4ª temporada será a penúltima temporada, a 5ª temporada será a última”.

“Ainda há muitas histórias emocionantes para contar no mundo de Stranger Things; novos mistérios, novas aventuras, novos heróis inesperados”, disseram os Duffers, criadores da série.

Ainda não sabemos exatamente quando a nova temporada será lançada, mas como ainda não entrou em produção e, dada a quantidade monumental de esforço para criar cada uma, achamos que pode demorar alguns anos. Provavelmente 2024 é uma boa aposta.

O elenco certamente retornará, exceto por Eddie e Brener, que morreram na temporada 4. Max (Sadie Sink) terminou o último episódio em coma e os médicos ficaram sem saber se ela acordará. No entanto, se fizéssemos uma aposta, esperaríamos que ela ainda retornasse de alguma forma para a 5ª temporada.