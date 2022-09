Ator de ‘O Senhor dos Anéis: Os anéis de poder’ foi vítima de haters online

O ator da série ‘O Senhor dos Anéis: Os anéis de poder’ Ismael Cruz Córdova tem relatado ter sido vítima de comentários de ódio nas redes sociais. O ator é a primeira pessoa negra a interpretar um elfo na franquia de fantasia e revelou ter recebido uma enxurrada constante de “discurso de ódio puro e cruel” online diariamente nos últimos dois anos. Período que coincide com o momento em que o elenco do programa Prime Video foi anunciado pela primeira vez.

No entanto, ele disse que não leva os comentários de haters a sério e os usa para alimentar seu desempenho como ator: “Eu lutei tanto por esse papel por esse motivo. Eu senti que poderia carregar aquela tocha. Eu me certifiquei de que meu elfo fosse o mais élfico, o mais incrível, porque eu sabia que isso ia acontecer”.

Em ‘O Senhor dos Anéis: Os anéis de poder’, Ismael Cruz Córdova interpreta Arondir, um elfo que se apaixona por uma humana chamado Bronwyn (Nazanin Boniadi) enquanto tem a tarefa de patrulhar as terras do sul.

Críticas

Por seu elenco diversificado, a série do Prime Video tem recebido diversas críticas online, e, atualmente, o programa detém uma classificação de audiência de 38% no Rotten Tomatoes – em comparação com sua classificação de 84% com os críticos. Além disso, a Amazon pausou por tempo indefinido a possibilidade dos espectadores em classificarem a série na plataforma.

Os dois primeiros episódios de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder estão sendo transmitidos agora no Prime Video.