Assédio e cenas quentes: Alanis Guillen revelou os bastidores de Pantanal

Alanis Guillen foi escolhida para viver Juma Marruá, protagonista do remake da novela “Pantanal”, exibido pela Globo, e após muitas cenas na pele da menina-onça, a atriz contou alguns detalhes dos momentos mais picantes da personagem.

Em entrevista ao jornal O Globo, a famosa disse que não ficava grilada com as cenas onde precisava ficar sem roupa ou fazer sexo com outro ator: “Não fico grilada com cenas de sexo, pois você não fica elaborando muito ali, assim como na vida real. A arte tem esse papel de tirar um pouco o corpo nu dessa objetificação”.

Segundo a protagonista de “Pantanal”, com a repercussão da novela da Globo, muitos fãs começaram a vasculhar informações sobre sua vida privada e, por isso, ela fez um apelo aos amigos e familiares: “Pedi que falassem comigo antes de acreditar em qualquer coisa. É algo que ainda estou tentando entender e lidar”, afirmou.

Em "Pantanal", Juma (Alanis Guillen) perde a virgindade com Jove (Jesuíta Barbosa) (Reprodução/Globo)

Alanis Guillen contou relembrou ainda dos boatos sobre o romance com o ator Jesuíta Barbosa, que vive Jove, seu par em na novela da Globo: “Se hove relacionamento ou nã, acho que é algo muito pessoal, que só diz respeito a mim e à outra pessoa. Não me importo se falarem que hoje estou com um, amanhã com outro”.

Como aconteceu durante a entrevista dada ao “Fantástico”, a famosa deixou claro que a química entre eles foi muito positiva para as cenas do remake: “Nós temos uma relação muito livre com nossos corpos e uma intimidade. Conseguimos criar uma conexão muito fácil na hora de trabalhar”, contou a artista.

Cenas quentes e boatos sobre romance rondaram o casal protagonista do remake de Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

Durante a entrevista, Alanis também comentou sobre o assédio nas redes sociais: “Muitos homens nos manipulam e nos fazem questionar nossas certezas até fazer o que querem. Vivemos numa cultura machista, misógina, que vê as mulheres com olhar objetificado”, começou a famosa.

Segundo ela, essa postura não amedronta: “Isso não me acua, meu corpo está a serviço de mim e mais ninguém. Se o outro acredita que tem poder sobre mim, sinto muito, mas é uma ilusão”.

