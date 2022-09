Ana Maria Braga e sua ausência no Rock in Rio: ‘Se vai lá, não está cá’

No "Mais Você", Ana Maria Braga aparece vestida para o Rock in Rio 2022 (Reprodução/Globo)

Vestida para o Rock in Rio de 2022, Ana Maria Braga contou aos fãs o real motivo para não ir ao festival de música, que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro.

Ao vivo, a apresentadora do “Mais Você” disse aos fãs que gostaria muito de ir, mas seria muito difícil: “Quem está lá, não está cá. Seria difícil ir no domingo e apresentar o programa hoje de manhã”, disse a veterana da Globo.

Em seguida, Ivo Madoglio apresentou um vídeo onde vários famosos comentaram a ausência de Ana Maria no Rock in Rio. Na reportagem, Sabrina Sato disse que ela e Ana iriam agitar a edição no camarote Globoplay. Já Marcos Mion aproveitou para mandar um beijo para a apresentadora.

Outros famosos, como Paolla Oliveira, Ricardo Pereira, Adriana Esteves e Caio Castro também foram entrevistados pelo repórter do “Mais Você” e falaram sobre a emoção de estar no festival de música.

Por fim, Ana Maria Braga disse que estava programando levar o Louro Mané ao Rock in Rio no próximo fim de semana e o papagaio gritou qual dia seria o melhor: “Eu quero ir na sexta-feira. Vamos na sexta-feira, por favor!”, disse o mascote do programa da Globo.

Próximos shows

No próximo fim de semana, o palco mundo vai receber os shows de Green Day, Fall out Boy, Billy Idol, Capital Inicial, Coldplay, Camila Cabello, Bastille, Djavan, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Rita Ora e Ivete Sangalo.

O palco Sunset recebe Avril Lavigne, Jão, Di Ferrero e Vitor Kley, Ceelo Green, Maria Rita, Bala Desejo, Ludmilla, Macy Gray, Linker e um show que homenageia a cantora Elza Soares.

Já o palco Favela leva ao Rock In Rio 2022 os show de MD Chefe & Domlaike, Choice, Marvila, Ferrugem e Thiaguinho, Orochi, El Pavuna, Lexa, Azzy e Ella Fernandes.

