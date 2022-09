A Fazenda 14: Lucas Selfie volta pela terceira vez e diz ser ‘amante de reality’

Em 2020, Lucas Selfie foi eliminado do reality show “A Fazenda 12″, que teve Jojo Todynho como vencedora. Dois anos depois, o famoso está indo para o seu terceiro ano no reality show, que estreia na próxima terça-feira (13) na Record TV.

A primeira vez do influenciador digital foi confinado na sede do programa, que acabou se tornando o último apresentado por Marcos Mion, que trocou a emissora pela TV Globo. Já no ano passado, ele esteve no comando de outros programas sobre o reality rural e seguirá na 14ª temporada.

O contrato de Lucas foi renovado, após ele fazer sucesso na cobertura do “Power Couple Brasil 6″ e de “A Fazenda 13″, onde esteve ao lado da atriz Lidi Lisboa. Pelo Twitter, o famoso celebrou: “Estou indo para o meu terceiro ano de Itapecerica da Serra e não podia estar mais feliz. O desafio só aumenta e eu amo isso”, escreveu ele.

Nesta temporada, que segue sendo apresentada por Adriane Galisteu, o influenciador digital comanda as entrevistas com os participantes eliminados na “Cabine de Descompressão”, exibido no PlayPlus, após a transmissão ao vivo na Record TV. Ele também estará na “Live com Eliminado”, que irá ao ar toda sexta-feira, às 21 horas, no R7.com, no PlayPlus e nas redes sociais do reality show “A Fazenda 14″.

LEIA TAMBÉM: Assédio e cenas quentes: Alanis Guillen revelou os bastidores de Pantanal

No Twitter, Lucas Selfie não escondeu que ama trabalhar com reality show: “Amante de reality e twitteiro raiz, eu encaro meu papel na Cabine de Descompressão e na Live do Eliminado como um porta voz da internet. Se eu puder dar um recado para os peões: fujam da roça, para não me encontrarem na Cabine”.

Selfie em outro reality

Em 2021, Lucas Selfie também marcou presença na primeira temporada do “Ilha Record”, que foi apresentado por Sabrina Sato, que também foi contratada pela Globo. No programa, o influenciador foi responsável por um dos maiores conflitos do reality inédito.

Reprodução/Instagram

Na época, ele fez diversos comentários sobre a ex-BBB Antonela Avellaneda, que o acusou de xenofobia. Em resumo, Lucas se mostrou muito decepcionado com ela no jogo e acabou alfinetando a rival: “Pra mim uma pessoa que joga sujo e na primeira oportunidade que tiver eu vou falar é a Antonela. Tá fazendo hora extra aqui e no Brasil, pode voltar para a Argentina”, disse o contratado da Record TV.

Como o programa estava totalmente gravado, Antonela emitiu um comunicado demonstrando seu repúdio às falas e à citação à sua nacionalidade: “É inconcebível nos dias de hoje uma pessoa ser julgada por sua origem. Devemos nos esforçar para sermos conscientes e não nos deixar levar por preconceitos internalizados, mesmo diante de situações de embates pessoais. Essa situação vem para ilustrar o quanto é necessário ampliar o nosso olhar diante da diversidade, nos desprendendo de estereótipos, até mesmo os criados por conta da rivalidade no futebol”.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho foi escalada para a Central da Copa e terá papel de destaque